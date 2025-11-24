《RM》親吻遊戲惹議！　梁世燦「要求安恩真親臉」挨轟性騷擾

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓長壽綜藝節目《Running Man》在23日播出的最新一集，演員安恩真與金武俊為宣傳新戲《一吻爆炸》現身。製作單位安拍了與劇名相同的「親吻遊戲」，然而該橋段卻引發爭議，被觀眾直指「不合時宜、帶有性騷擾意味」。

▲《Running Man》的親吻遊戲橋段引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

「一吻爆炸」遊戲規則是指定者要在蒙眼狀態下接受親吻，再依照嘴唇觸感、氣味、碰到的部位等線索，猜出對方身分。遊戲中，梁世燦被選為「要接受親吻的人」，而安恩真則成了「親吻黑手黨」。梁世燦在遊戲開始前表示：「就算恩真被抽到，她應該也很難做吧。」金鍾國則開玩笑接著說：「但也不一定，她是演員，可能會把這當成演戲。」沒想到梁世燦竟順勢回：「那我當然感謝啊，太棒了吧？」

▲梁世燦蒙眼接受親吻。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

在經過一輪親吻後，梁世燦摘下眼罩，要求眾人「再親一次」，其他男成員便在他的額頭、臉頰留下口紅印。輪到安恩真時，女方有些尷尬地問：「這樣真的可以嗎？要真的親嗎？好害羞啊。」但照規則依然無法例外，只能親梁世燦的手臂。

▲安恩真親梁世燦手臂。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

當安恩真完成動作後，梁世燦說：「喔？是她嗎？」哈哈則接話說：「應該要再親一次才知道吧？」聽到這句話後，梁世燦突然往後仰、將臉湊到安恩真面前說：「這次親這裡！」讓安恩真嚇到大呼「做不到」。

▲梁世燦要求安恩真親臉。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

節目播出後，不少觀眾怒轟整段遊戲是「公開的性騷擾」。有人批評：「這根本就是性騷擾卻還敢光明正大地做」、「安恩真太可憐，她怎麼可能想到上地上波要做這種低俗環節。」YouTube 上該集片段甚至被命名為「感覺真的是 The Love 呢…★」，也讓網友更加反彈，痛批節目組「明明知道內容很噁心還硬要用這種標題，是在嘲弄觀眾嗎」、「這種時代錯位的感性真的不行」。目前節目組尚未正式回應，但爭議仍持續延燒。