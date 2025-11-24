ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

記者潘慧中／綜合報導

謝金燕儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。值得一提的是，她23日和朋友出門用餐時，意外遇到服務生送錯餐點，而且是誤送成最貴的餐點，但她最後的反應還是那麼地暖心又霸氣。

▲▼謝金燕。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕其實沒有點這份海鮮大餐。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕在Instagram限時動態透露，當天與女性友人點了幾道菜，其中一份生蠔遲遲沒來，本以為「已經吃飽了的情況下覺得剩下一份生蠔而已應該還可以吃的下」，沒想到最後端上桌的竟是海鮮大餐，讓她當場驚訝又錯愕。

▲▼謝金燕。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕23日和朋友外出用餐。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

當謝金燕和朋友向服務生表明「沒點這道菜」時，服務生妹妹來來回回猶豫多次，「不敢跟廚房說也不太好意思跟我們說」。最後，對方以快哭的眼神、緊張的語氣坦承：「我的薪水都不夠賠呀。」

▲▼謝金燕。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕的處理方式霸氣又暖心。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

看見年輕服務生如此不安，謝金燕笑說當下「姐姐心大爆發」，直接霸氣地說「沒關係，放著吧」，以大方暖心的方式收下這份「餐廳最貴的一個套餐」。

謝金燕

