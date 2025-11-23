Marz23攻蛋脫了洩粗肌！　大玩「人體衝浪」全場嗨瘋

▲ Marz23出道以來首度個人身份攻蛋。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Marz23昨晚（22日）在台北小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》，這場演出不僅是他出道9年以來的首度攻蛋，也象徵他音樂路上的重要里程碑，整場以「瑪雅祭壇」與「未來祭壇」概念貫穿，從情緒風暴式開場、龐克開圈到不插電段落層層推進，現場氣氛始終高漲，他更在觀眾的歡呼與互動下脫下上衣，展現健身有成的好身材，接住歌迷拋上舞台的「女性內衣」，並跳入觀眾席體驗「人體衝浪」，讓《不簡單的演唱會》在最熱烈的氛圍中畫下句點。

▲▼ Marz23邀請嘉賓Faye詹雯婷。（圖／寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）



前段以〈23〉、〈不搖就滾〉持續推進能量，Marz23站上延伸舞台大喊：「我是你們的瘋狗教主Marz23，我就問你們喉嚨準備好了沒！」歌迷立刻以震耳尖叫回應，將現場推向第一波高點。他隨即笑說：「34歲還可以繼續搖滾嗎？80歲還要這樣喊嗎？」全場觀眾毫不猶豫回喊：「要！」讓他忍不住打趣：「我恨你們！」氣氛瞬間歡樂。

他也感性表示：「今天主角不是我，是在座不簡單的你們。」隨後舞台突然響起電話鈴聲，意外成為〈你哪位〉的幽默轉場。接著他演唱〈知道你過得不太好我就放心了〉與〈癡情暈船仔〉，搭配完整舞蹈設計，在燈光與視覺烘托下呈現強烈又精彩的舞台亮點，Marz23也演唱對他極具意義的新單曲〈魅惑天空2Ø25〉呼應舞台概念，並分享追逐夢想的心境，鼓勵觀眾：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到！」

嘉賓Faye詹雯婷在演出時驚喜現身，與Marz23演唱合作單曲〈不簡單的歌〉，兩人的高張力嗓音在舞台上完美交織，成為整場最具渲染力的篇章。演出後Marz23也向觀眾分享：「一路走過風風雨雨，真的很不簡單，不用急，一切安排都有原因。」並提醒大家不要忘了擁抱內心受傷的孩子。

而莫宰羊在合作曲〈最美的風景〉時現身，與Marz23一起帶領全場大合唱！就在全場還沉浸在歌聲中時，Marz23忽然話鋒一轉，半認真半調皮地要全場跟著喊：「我感覺我人生正在變好，所有的一切都是最好的安排，我是幸運的，也是被祝福的。」原以為會害羞的歌迷，竟全部投入大聲應和，整個小巨蛋瞬間變成能量滿滿的「大型正念現場」。

