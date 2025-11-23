Ella屏東家鄉撂客語開唱！　「親爸坐鎮台下」被虧：根本土地公

▲Ella陳嘉樺壓軸開唱。（圖／屏東縣政府客家事務處 ）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王羅文裕攜手Ella陳嘉樺、許富凱、張涵雅等重量級歌手，昨晚（22日）齊聚屏東縣內埔六堆紀念公園齊聚「2025狂客音樂祭」飆唱，Ella難得返鄉開唱擔任壓軸，大批粉絲頂著高溫在台下追隨偶像，她貼心提醒：「不要中暑唷！」要大家記得去吃客家美食，有趣的是，陳爸爸直接坐鎮在台上觀看女兒彩排，Ella笑稱爸爸是「土地公」。

Ella先熱唱〈壞女孩〉搖滾開場，還教大家如何說壞女孩的客家話，讓台下一片笑聲。她開心用客家話熱情打招呼：「這次回到家鄉非常開心，見到家人、很多親朋好友來支持。」從高鐵一路南下就感受到太陽的溫暖，Ella笑說：「來到了多一度熱情的屏東，就要唱這首歌！」應景獻唱團體時期的經典歌〈熱帶雨林〉，祭出回憶殺引來現場高分貝尖叫。

回到熟悉的家鄉演出，Ella直說開心得難以形容，一回家就先大啖客家板條，「我的姊姊更猛，還組了眾多的親友團現場應援，今晚在成長的故鄉，台下超多我的親友們，雖然我超忙碌，一邊演出還要在舞台上充當客家話翻譯給現場粉絲，但我很享受在舞台盡情演出，心情超放鬆自在，感謝大家與我度過這個讓我難忘的周末之夜！」

而金曲歌王羅文裕熱唱客語創作金曲「你的名字像一首詩」等，深情演唱為現場鋪下濃郁的浪漫氣氛，而一曲「白目」真情歌聲憾動著台下粉絲，接著驚喜邀請同為金曲歌王的許富凱現身，兩人以華、客、台語對唱「鄉音」，接著羅文裕現場即興彈吉他，邀許富凱難得秀客語演唱「客家本色」，兩人合作彩蛋連連。

許富凱接續熱唱成名曲「棉照被」，接力熱唱名曲「繁華攏是夢」，帶動現場大合唱，最後獻唱金曲「伊的身邊已經有別人」，唱出真情付出的無奈，歌聲如催淚彈的襲擊現場，台下粉絲淚水決堤，許富凱的歌聲穿透力十足，現場安可聲四起。

