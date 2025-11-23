直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

▲TWICE成員圍著子瑜。（圖／讀者提供）



記者吳睿慈／高雄報導

大勢女團TWICE最新巡演《THIS IS FOR》來到高雄，連續2天帶來演出，23日迎來最後一晚，子瑜最後感性表示「我有話對ONCE說」，由於她怕忘記內容，再度拿出小抄唸起一路走來的心情，只是今天特別的是，成員把所有焦點留給她，還讓子瑜升上2樓升降台，讓子瑜好好對5.5萬名粉絲講話，台下看到這幕全都感動啜泣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE成員把焦點留給子瑜 。（圖／讀者提供）



子瑜在演唱會尾聲時，她同樣表示有話要對粉絲說，不同的是，成員在23日讓她升上2樓升降台，志效霸氣表示「妳要講1小時也可在」，Sana也說「妳要講多少久都可以」，子瑜被升上2樓時，她還驚訝地喊「真心嗎」。

此時，成員要求「音樂要催淚一點」，於是子瑜在2樓開始唸信「從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫摺、有孤單、有渴望，也有相信。還沒出道前，我只是因為喜歡喜歡在家裡自己唱歌跳舞 ，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星。從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。」

▲▼TWICE子瑜深深鞠躬。（圖／讀者提供）



她說「我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇。很多次我想要放棄 ，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。可是，在看似一切都很順利的時候 ，我反而有時會感到空虛與無助。努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候 。」

接著她說，「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話 ，而是因為我真的想要也渴望。我知道那道光從未熄滅 ，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己也照亮那些看似渺小卻真實的希望。」

「最後，在這裡感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。」致謝在場所有粉絲。子瑜降到一樓後，TWICE衝上台抱住她，Sana、定延送上一個吻，場面超感動。