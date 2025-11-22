金馬大熱片《大濛》逼哭賴清德！　總統親曝觀影心情：敬佩導演講台灣故事

記者蕭采薇／台北報導

總統賴清德21日晚間，偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞剛拿下第62屆金馬獎觀眾票選獎，並入圍11項的電影《大濛》。在導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。

▲總統賴清德（右起）和《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬、監製李烈致意。（圖／牽猴子提供）

賴清德透露很喜歡陳玉勳導演過去的作品，包涵《總舖師》、《熱帶魚》和《消失的情人節》，他先謙虛笑說：「要我講棒球賽我可能還游刃有餘，但是今天這晚對我這不夠專業的人來講比較不容易。」接著說道：「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助。」

賴清德提到，電影中設定的民國40年就是他出生的年代，「我很期待看這部電影，看完後很感動，在大濛大霧的年代，很多人可能沒任何東西，但只有勇氣，只想走出那個濃霧，看到光明的未來，他們沒有任何的條件，只有勇氣。」

▲總統前往電影院觀賞電影《大濛》。（圖／牽猴子提供）



總統更用電影裡雲與霧的小故事分享心情：「就像是兩滴水，想要變成雲，想看到更好的風景，好不容易變成雲之後，也很願意來到沙漠，希望可以做出貢獻，但你問他真的可以達到這個目標嗎？他也沒把握，但那是他的價值，只要每一個人看到那個美麗的風景，他的價值就存在了。」

▲總統賴清德前往電影院觀賞電影《大濛》。（圖／牽猴子提供）

賴清德也說：「那時候是民國 43 年，現在是 114 年，是經過很多人犧牲奉獻走到這裡的，我真的很希望每一個看這部電影的人，可以了解過去的不容易，現在的成就要共同珍惜，走向更好的未來。」最後不忘大推《大濛》，力邀大家都能進戲院觀賞這部電影。電影《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台上映。