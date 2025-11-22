ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬新人放閃！甜喊歌手男友「是幸運物」
上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」
夢多表態「力挺高市早苗」貼4愛心
告五人首叩關金馬「超樸實幸運物曝光」　許願為他寫歌：是人生大事

記者蔡琛儀／台北報導

新生代天團告五人以電影《有病才會喜歡你》打造主題曲〈我天生－有病版〉，強勢入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今晚將以入圍者與表演嘉賓雙身分首度站上金馬舞台。三人笑說彼此的幸運物超樸實，就是一定要「吃飽」，昨受邀出席金馬午宴時，站上入圍者大合照隊伍，更直呼宛如踏進戲劇場景，「大家舉杯鼓掌，夢幻到不真實。」

▲▼ 告五人、劉若英金馬。（圖／相信音樂提供）

▲ 首次前進金馬獎的告五人，和角逐影后的同門師姐劉若英相見歡。（圖／相信音樂提供）

他們也在午宴巧遇同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英，彼此因工作繁忙，巡演時常錯身，難得相見讓三人超開心，告五人透露，先前曾為劉若英合作宣傳曲〈帶你飛〉，也錄祝福影片力挺電影上映，這次終於在金馬再見面，三人笑說：「奶姐真的太強，是我們心中的最佳影后！」

跨界合作話題十足的告五人，也透露最想在金馬遇見名導李安，直呼非常喜歡他的美學與節奏感，更許願：「若能為李安導演寫歌，那真的會是人生大事！」他們笑說若典禮上巧遇，一定會鼓起勇氣告白：「希望有機會合作！」

三人近來行程滿檔，今天天未亮就從宜蘭出發，為公益音樂會暖身綵排後再趕赴金馬治裝，「再忙也不能忘記公益。」而他們的世界巡演將在2026年再次啟動，將一路唱到新加坡、吉隆坡、墨爾本、巴黎與倫敦。

告五人

