親手淘汰隊友鍾欣凌淚灑舞台　陳庭妮嗆安心亞「關你什麼事」

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，經過多輪激烈廝殺，目前晉級了九位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與九位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、白潤音繼續展開精采比拚。

▲鍾欣凌忍不住落淚。（圖／華視提供）

節目再次迎來殘酷的淘汰環節！不同於以往由評審決定，這次竟是讓選手們親手投票淘汰隊友，現場氣氛瞬間跌至谷底，壓力指數直接爆表！面對必須做出「生死抉擇」的艱難任務，主廚和廚助們個個面露難色，陳庭妮紅著眼眶嘟嘴直呼：「我不知道啦！好難」主持人鍾欣凌在公布名單時更是難忍激動，忍不住淚灑舞台！

▲陳庭妮紅了眼眶。（圖／華視提供）

回顧上週激烈的「團體賽」，兩大戰隊肩負在限時180分鐘內完成四道料理的艱鉅任務，雪上加霜的是，製作單位竟在最後階段臨時加碼第五道甜點考題，殺得兩隊措手不及。在兩大戰隊忙碌備戰、時間倒數的緊繃時刻，胡宇威卻上演了爆笑的「甜蜜間諜」戲碼！

他悄悄深入妻子陳庭妮的隊伍後方，探頭探腦偷聽她們確認菜品介紹，並幽默稱讚：「好棒喔！」陳庭妮當下才發現老公竟然偷偷摸摸潛入「敵營」，頓時又驚又氣又好笑，直接送上一記「愛的拳頭」，嬌嗔說道：「你怎麼可以來我們這邊！」最後甚至被陳庭妮上前揮手驅趕：「OK不要來干擾我們！謝謝送客！」這對敵對夫妻檔隔空放閃的逗趣互動，讓現場歡笑連連。

來到團體賽的尾聲環節，兩隊好不容易完成所有料理、準備上最後一道甜點時，兩大戰隊竟按捺不住，直接在評審身後「叫囂」起來！當安心亞看到敵隊端出的芋頭西米露時，立刻笑著吐槽：「芋頭不行耶！芋頭必須死！」這句犀利點評瞬間引爆笑點。沒想到，敵隊的陳庭妮也毫不示弱，當場吐舌詼諧回應：「關你什麼事！」兩人一來一往的逗趣互動，不僅讓現場眾人瞬間笑噴，也為高度緊張的比賽氣氛帶來了意想不到的綜藝效果。