吳申梅43歲美成這樣！　康康、許志豪率「超狂明星陣容」慶生

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅昨（20日）歡度43歲生日，當天剛好錄製節目《綜藝一級棒》，節目開錄前，主持人康康、許志豪突然端出蛋糕，帶領近百名工作人員大合唱，錄影棚瞬間變成大型慶生會，讓她驚喜到差點落淚，感性直呼從未在這麼大場合被突襲慶生，「真的很幸福」。

▲▼吳申梅生日，康康、許志豪率領眾人驚喜慶生。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

慶生突襲後她許下三個願望，一開口就讓全場大笑：「希望大家都生意興隆、活動滿滿！」第二願望是《一級棒》收視長紅；第三個則賣關子收場。當天她因跳舞穿平底鞋，身高比兩位主持人矮一截，還被康康笑虧：「妳在地下室嗎？」她秒回：「我在B2啦！」笑翻全場。

吳申梅盛讚節目工作氣氛超好，坦言以前只要唱跳就緊張到胃痛，如今在節目磨練下已能臨場穩住，即便錯過綵排，錄影前run一次就能上場，「覺得自己進步很多，都是《一級棒》給的養分」。

▲吳申梅開心許多人幫她過生日。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

生日前她已連吃多顆蛋糕，粉絲探班送甜點不斷，甚至有五、六歲小男生帶「壽桃山」到現場祝壽，一週吃了8顆蛋糕；錄影結束凌晨到家後老公又準備甜蜜的深夜慶生，讓她感動直喊今年被滿滿愛包圍。她也預告12月10日將發行全新壓軸單曲，興奮透露：「真的很好聽！」