SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

記者孟育民／台北報導

粿粿被控婚內出軌，事業跌至谷底，陷入停工狀態，今（20日）傳出成人直播平台SWAG向她釋出善意，邀請她上直播，鼓勵她能順利度過「人生低谷」，網紅家寧也被找上，引發話題。稍早，SWAG證實已寄出邀約給粿粿經紀人，但目前尚未得到回應，對於開出條件則保密到家，「目前接洽中，但對方尚未回覆，暫時不方便透露。」

▲SWAG證實已邀約粿粿。（圖／翻攝自粿粿IG）

SWAG大動作邀約粿粿合作，喊話只要點頭答應。有望給出優渥條件，「SWAG 一向歡迎有想法、有創作意願的人加入，包括粿粿在內，只要想透過創作重新開始，我們都樂見其成。」雖然還未有後續，但SWAG也證實繼統神後，已經有下一波確定名單，目前還不能透露細節，希望外界能先期待一下。

▲粿粿目前形象跌落谷底。（圖／翻攝自粿粿IG）

事實上，而過去有不少藝人陷入爭議風暴，包括館長、統神、陳沂、孫安佐、前輔導長都內內與SWAG合作，掀起討論，也有網友點名行事大膽的孫生，他因性侵案遭起訴、形象重挫，不過SWAG卻婉拒合作，委婉回應：「只要創作者有意願，SWAG 的大門一直開著。至於是否合作，會依內容方向與平台規劃來評估。」