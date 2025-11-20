基努李維「顏值巔峰」回來了！《康斯坦汀》4K修復重返大銀幕　帥翻全場

記者蕭采薇／台北報導

備受影迷喜愛的「殺神」基努李維，生涯最狂代表作《康斯坦汀：驅魔神探》今年正逢20週年，特別推出4K數位修復版重返大銀幕！當年正值顏值、身材都處於演藝生涯巔峰的基努李維，在片中化身影史上絕無僅有的超暴力驅魔師，身穿緊身西裝、揮舞著硬漢般的鐵拳「物理驅魔」，打得地獄厲鬼滿地找牙，魅力狂噴的帥氣形象，在許多影迷心中仍是他最精彩的表演橋段。

▲《康斯坦汀：驅魔神探》被視為是基努李維經典作品。（圖／華納提供）

演員陣容也包含日後獲得奧斯卡女配角獎的瑞秋懷茲、蒂妲史雲頓，三大影壇巨星同場交手，大展狠勁也狂飆演技，讓電影上映多年後，仍不斷吸引許多影迷觀賞，更被公認為最重要的邪典電影之一，睽違多年終於以4K修復版重返大銀幕。

▲《康斯坦汀：驅魔神探》基努李維當年正值顏值、身材都處於演藝生涯巔峰。（圖／華納提供）

《康斯坦汀：驅魔神探》改編自DC漫畫《Hellblazer》，並找來日後以《飢餓遊戲》系列聞名全球的名導法蘭西斯勞倫斯執導，他曾為多位樂壇巨星拍攝音樂錄影帶，合作歌手及樂團包含小甜甜布蘭妮、威爾史密斯、莎拉麥克琳以及史密斯飛船，本片為他的首部大銀幕執導作品。法蘭西斯羅倫斯以強烈視覺概念打造出視覺驚人的天使之城，帶入詭譎、驚悚氛圍，更令徬徨無助的人，只能依靠天堂、地獄和人間三不管的康斯坦汀。

《康斯坦汀：驅魔神探》故事描述康斯坦汀（基努李維飾）生下來就擁有他不想要的天賦，他能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，他為了逃避這種能力給他的折磨，於是選擇自殺一途。但是他在自殺失敗之後被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。

▲《康斯坦汀：驅魔神探》基努李維身穿緊身西裝，揮舞著硬漢般的鐵拳「物理驅魔」。（圖／華納提供）

但是約翰康斯坦汀並非聖人，他逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，開始抽煙，並成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄，這個英雄還得了肺癌。他會為了拯救你的靈魂而戰，但是他並不要你的崇拜或感激，更不要你的同情和憐憫。

▲《康斯坦汀：驅魔神探》集結瑞秋懷茲、蒂妲史雲頓，3大巨星同框飆戲。（圖／華納提供）

當一個懷疑他的能力的女警探（瑞秋懷茲 飾）不得不找他幫忙調查她摯愛的雙胞胎姊妹的神秘死亡，他們就進入洛杉磯的地下，一個充滿妖魔鬼怪和天使的世界。他們遭遇一連串超自然事件，並決定攜手合作，不計代價尋求心靈的平靜。《康斯坦汀：驅魔神探》4K數位修復版，將於12月5日在台上映。