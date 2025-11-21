陳玉勳自爆拍過同志片！被李安吐槽假文青　揭侯孝賢「長鏡頭秘密」全場笑翻

記者蕭采薇／台北報導

「金馬62電影論壇」20日登場，「導演論壇」集結本屆5位入圍者。導演陳玉勳笑稱自己「少爺命，吃不了苦」，根本不該拍電影，卻陰錯陽差初入行就受過諸位電影大師洗禮，更自爆曾拍過同志短片，「我就是演員！」

▲「金馬62電影論壇」陳玉勳自爆曾拍過同志片。（圖／金馬執委會提供）

包含《大濛》導演陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、香港代表《眾生相》李駿碩，以及二位馬來西亞代表《人生海海》廖克發、《地母》張吉安等五位入圍者，一同加入論壇。

陳玉勳大學時雖然不是本科系，但因緣際會下到王小棣工作室實習，還曾經帶著自己拍的同志短片，甚至他自己就是演員。短片給王小棣及蔡明亮鑑定，蔡明亮還評價「題材不錯！」當時陳玉勳以為實習結束就沒了，沒想到被找回去，還從工商短片一路拍到電視劇。

▲「金馬62電影論壇」導演論壇（左起）曹仕翰、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安。（圖／金馬執委會提供）

陳玉勳後來在「1993電影年」的時候被李安指導，當時他受新潮流影響，愛拍長鏡頭，卻被李安吐槽「你這個假文青！」後來有機會碰上導演侯孝賢，對方卻說：「因為演員不夠專業，那就把鏡頭拉遠一點，劇本結構不夠緊密也可將敘事打散。」這番話讓陳玉勳恍然大悟，卻也想到失眠，決定自己不應該模仿。一段段往事趣談，讓全場笑聲四起。

起步時有前輩照路的還有曹仕翰。他憶起當兵時因對抗學長制，被政戰士勸說不要在錯誤環境裡講真話，浪費氣力，並借他一本白先勇的《寂寞的十七歲》，受書中不被理解而想逃離的少年角色而啟發自己。

▲「金馬62電影論壇」《南方時光》曹仕翰。（圖／金馬執委會提供）

後來曹仕翰主動參加易智言導演的編劇課，一次幫忙帶演員黃河去參與金馬電影學院拍攝時，旁邊坐的學員就是這屆一起入圍的廖克發。他後來也徵選上電影學院，他說這段經歷是讓他回家鄉完成《南方時光》的契機。

但準備開拍時，竟因疫情遭遇撤資，受挫的他向導演易智言抱怨要回去賣水餃，雖遭對方冷回：「你包的水餃有你的劇本好嗎？」但易智言對他的一再提攜與推助，也令他感動在心。

陳玉勳的《大濛》由柯煒林主演，但柯煒林更早是以李駿碩的《濁水漂流》讓台灣影壇注意到這張面孔。李駿碩笑說：「是我先看到他的」，直說當年柯煒林一去試鏡就被相中。

▲「金馬62電影論壇」導演李駿碩笑說「是我先看到柯煒林的」。（圖／金馬執委會提供）

陳玉勳導演也一旁笑稱李駿碩和柯煒林長得很像，李駿碩也舉例說《左撇子女孩》導演鄒時擎與劇中女主角馬士媛也相似。李駿碩也透露，《眾生相》是出於自身男同志伴侶因遠距離而有的開放式性關係所衍生的故事。他表示自己是紅綠色盲，《眾生相》的黑白攝影反而令觀眾能分享他的視界。



談到選角，《地母》導演張吉安表示，范冰冰當年向他聯繫表達想合作，他本來覺得不可行，計劃要由素人擔綱。沒想到范冰冰意願堅定，更說：「你可以把我的臉摧毀啊！」並答應配合張吉安的條件：去他家鄉長住，養水牛、學插秧、跟導演父親學咒語。

▲「金馬62電影論壇」《地母》導演張吉安。（圖／金馬執委會提供）

也因為由范冰冰擔任主角，其他要角就都得用專業演員才能合襯，張吉安稱包括水牛都是三頭擇一，挑選基準竟是「有靈性聽得懂人話的」。

▲「金馬62電影論壇」《人生海海》廖克發，再次強調在台灣言論自由的重要。（圖／金馬執委會提供）



廖克發的《人生海海》講述馬來西亞故事，但選用台灣演員陳雪甄和魏雋展、王肇陽等人。廖克發解釋陳雪甄是他從短片開始就長期合作的演員，魏雋展、王肇陽也參與了他《由島至島》當中的戲劇部分，他喜歡這些劇場演員，包括演父親角色的都是出自劇場。他也另外提到因為拍攝第一部紀錄片《不即不離》，在馬來西亞被認定是禁片至今，讓他更意識到台灣言論自由的重要。