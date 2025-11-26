ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／劇組沒要求…陳澤耀苦練跆拳道6個月　才拍2天「腳滲血水」

記者黃庠棻／專訪

監所職場喜劇《監所男子囚生記》已於11月15日起正式上線，由主演劉以豪、陳澤耀、施名帥、楊祐寧、張軒睿、邱以太、詹子萱等人主演，故事圍繞一群菜鳥管理員與形形色色的收容人之間發生的爆笑又溫馨的日常，他們在看似嚴肅的環境中，如何面對工作挑戰、人際關係與自我成長。近日，陳澤耀在接受《ETtoday星光雲》專訪時也分享了拍攝趣事。

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀在《監所男子囚生記》飾演一名跆拳道選手，當時收到劇本時還不曉得自己是飾演哪一個角色，笑說「當時我在宣傳《富都青年》，還以為要叫我演其中一個受刑人」，後來確定是主角「阿耀」之後，在劇組沒有要求的情況之下，自行提前練習了6個月的跆拳道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲陳澤耀為戲苦練跆拳道。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

談到跆拳道，陳澤耀透露自己在馬來西亞找教練上了速成班，認為既然要飾演選手，每一個飛踢、動作都要做到位，後來到台灣開拍之後，本來劇組要借位拍攝，沒想到他動作俐落，讓全場忍不住驚呼，儘管畫面漂亮，但他坦言才開拍兩三天，腳踝就磨擦到破皮，實在不容易。

▲《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀接受專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲陳澤耀為戲苦練跆拳道。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

拍攝跆拳道比賽的過程中，陳澤耀與對手黃冠智都拍到沒辦法站立，腳踝磨擦破皮之外，傷口還一直滲出血水，現場群眾演員甚至有真正的跆拳道選手，結果對方也在拍片途中發生意外而受傷，所有演員都為了拍攝出完美的動作戲而掛彩。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳澤耀為戲苦練跆拳道。（圖／記者周宸亘攝）

而陳澤耀在《監所男子囚生記》中，與飾演媽媽的謝瓊煖有許多對手戲，他坦言在開拍前得知母親是「影后」等級的巨星，感到相當緊張，直呼「一開始想說完了」，加上有看過對方之前的作品因此更加有壓力，沒想到前輩劇中個性「阿莎力」，戲外也相當暖心，在第一次的試裝過程中，都是對方主動帶戲，讓他深受感動。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳澤耀與謝瓊煖有許多對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

不過，謝瓊煖在《監所男子囚生記》中飾演「望子成龍」的媽媽，希望兒子陳澤耀可以透過跆拳道飛黃騰達，發現兒子決心放棄之後，也有不少「動手動腳」，甚至是飛踢的戲碼，陳澤耀回憶起拍攝過程，笑說「發現瓊煖姐其實伸手很矯健，合作得很開心」。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳澤耀與謝瓊煖有許多對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

講到媽媽，陳澤耀的親媽則與劇中的「海派母親」謝瓊煖不同，他直呼「我媽都把我當作媽寶看待」，像是要飛來台灣宣傳之前，媽媽還會問「護照有沒有帶」、「身上有沒有錢」，讓他笑說「媽，我連就業金卡、居留證都有了」，但仍感謝偉大的爸媽，引用粵語常用的「養兒一百歲，長憂九十九」，表示自己能夠理解父母的心情。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-陳澤耀。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳澤耀分享與媽媽的相處點滴。（圖／記者周宸亘攝）

因為演出《監所男子囚生記》，陳澤耀與劉以豪、施名帥、楊祐寧、張軒睿、邱以太等人建立了深厚的友誼，一開始劇中「菜鳥三人組」他加上張軒睿、邱以太先創了一個群組討論劇本，後來又加上其他人，就連劇中的「跆拳道宿敵」黃冠智都在群組裡，私底下的直男團體越來越壯大。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥因戲建立好交情。（圖／記者周宸亘攝）

被問到跟誰對戲最難，陳澤耀認為群戲是最難的，但大魔王的頭銜則要頒給施名帥，他笑說對方有勝負欲，會想要逗工作人員笑，有時攝影師還會笑到整個鏡頭都在抖，整個劇組時常即興發揮，甚至脫稿演出，他直呼「有一些口頭禪都沒照劇本走」，拍攝片場相當歡樂。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥因戲建立好交情。（圖／記者周宸亘攝）

