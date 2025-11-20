神劇《模範計程車3》回來了！李帝勳劇透車子升級　表藝珍剪激短髮

記者吳睿慈／綜合報導

南韓復仇神劇《模範計程車》又回來了！李帝勳再次攜手原班人馬表藝珍、金義聖等人「代客復仇」，他們所運營的神秘計程車行「彩虹運輸」再度開張，18日在首爾舉辦記者會宣布第3季即將開播，李帝勳自信表示：「我大膽地說，從一開始就能讓大家看到相當強烈的分身角色。」本季絕對讓大家看得很過癮。

▲《模範計程車3》李帝勳劇透「車子升級了」。（圖／friDay影音提供）



《模範計程車3》18日在首爾舉辦記者會宣布第3季即將開播，李帝勳相當有自信地預告：「我大膽地說，從一開始就能讓大家看到相當強烈的分身角色。不只我，彩虹運輸成員們的分身角色也絲毫不遜色，我預期在本季能讓大家看得很過癮。」並接著透露：「因為前兩季已展現過相當強烈的角色，我也想過還能否打造出超越他們的分身，從一開始就很苦惱甚至感到緊張，所以我在前兩集就傾注了自己所有一切，敬請期待在國際犯罪的單元中，金道奇會以什麼分身角色來制裁惡勢力。而在第三、四集會出現我特別喜歡，可愛又討喜的分身。前兩集的我稱之為『風雲人物道奇』，第三四集的則稱作『冤大頭道奇』。」

本季中其中最大亮點，李帝勳的計程車也有進化，「這次車子升級了，之前的計程車是經典又獨特的風格，這次的車性能更好，開起來非常順暢，在拍飛車追逐戲時，只要踩一下就能一口氣衝出去，非常方便，設計也非常帥，我覺得會成為第三季的招牌。」

▲表藝珍在本季換了短髮。（圖／friDay影音提供）



表藝珍則是在本季換了個短髮造型，她說：「我認為現在的高恩必須是能確實幫助團隊、明確知道自己該做什麼、具有專業風範的角色，為了展現比第一季更穩重、俐落的形象，所以嘗試了短髮。」並透露自己消化了很多動作戲，且這次的拍攝規模更為浩大，參與各單元的演員也更有看頭。正如她所言，目前已知的就包含竹中直人、尹施允、張娜拉、香港男團MIRROR成員呂爵安、陰問錫、笠松將等多國演員將陸續登場，各國粉絲無不引頸期盼。

▲神劇《模範計程車3》回來了，「彩虹運輸」再度開張。（圖／friDay影音提供）



被問到是否還會有第四季時，李帝勳語帶玄機地回答：「就我個人而言，當然會希望彩虹運輸能繼續長久受到觀眾的喜愛，但我也知道光靠期待並不能成真，所以在這一季裡，我用投入全部能量的心情來演出。如果這一季會是最後一季，那我希望觀眾能感受到『李帝勳真的傾盡全力了啊』，我帶著這樣的心情把所有能力都傾注其中，大家或許會感受到那種最後一季般的感覺。」金義聖則開玩笑說：「當然不可能永遠演下去。但《模範計程車》的生命力取決於金道奇司機的膝蓋骨狀態而定。」令全場哄堂大笑。《模範計程車3》於11月21日起每週五、六在friDay影音與韓同天更新。