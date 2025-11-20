Super Junior台灣老婆專屬現場照公開　刷新紀錄登韓媒網讚：E.L.F.超狂

文／妞新聞

上班日誰還在寶藍海裡出不來？韓流帝王、灶咖男團「Super Junior（SJ）」在臺北大巨蛋舉辦的「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR」巡迴演唱會在週末順利落幕，周邊人行道、會場內都點燃最美寶藍燈海，一連3天總計吸引超過9萬名E.L.F.（粉絲名稱）擠爆會場，在全台掀起「SJ炫風」啦！

台灣老婆們久等了！

13張演唱會現場照公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

出道20週年的「SUPER SHOW 10」台北場除了熱唱〈Sorry Sorry〉、〈U〉、〈Mr. Simple〉、〈Black Suit〉、〈Express Mode〉等經典歌曲，還為了台灣粉絲特別用中文COVER華語神曲〈至少還有你〉，9位成員與觀眾們溫馨大合唱，現場氣氛超感人。

官方也光速在IG更新多張演唱會現場照，從成員後台照、與粉絲的大合照以及舞台演出花絮，一口氣全部放出，吸引台灣粉絲湧入，用中英韓多個語言留言：「歡迎回家」、「永遠在一起吧！」用藍色愛心瘋狂洗版。

▲「SUPER SHOW 10」台北場現場照。（圖／IG＠superjunior，下同）



另外，不只SJ刷新紀錄成為首組登上台北大巨蛋開唱的男團，台灣E.L.F.也有超狂創舉，在演唱會現場大手筆準備60台無人機飛翔，由10位專業攝影師操作，在空中排列出4種應援圖案，讓利特、銀赫感動噴淚，這次巡演更登上韓國新聞版面，以「20週年刷新紀錄ing」為標題報導，老少年的光榮一刻（笑）！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

SJ大巨蛋演唱會「10件寶藍色平價穿搭」推薦！脆上推爆GU針織衫、H&M襯衫只要699



本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！