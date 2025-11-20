陳向熙認閃兵！IG相隔半年「剃平頭首發聲」：我會認真整理自己

記者張筱涵／綜合報導

藝人陳向熙（小熊）認閃兵後，今（20 日）在Instagram相隔半年更新，PO出剃成平頭的新照片，並以沉穩語氣向外界表態，承認自己這段期間「經歷了不少事」，也感謝有機會重新修正過去的錯誤，引發網友熱議。

▲陳向熙時隔半年曬照。（圖／翻攝自Instagram／bear821015）



陳向熙在貼文寫下：「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己，再次謝謝你們的包容。」語氣明顯沉澱許多，而照片中的他剃成平頭、神情低調，看起來比過去成熟不少。

▲陳向熙 。（圖／記者黃彥傑攝）



貼文一出，圈內好友紛紛留言打氣。許明杰留下一串火焰與歡呼符號，張捷則用三個「肌肉」表情加油，陳德修鼓勵：「加油！積極的心態很棒。」

網友反應則呈現兩極，有粉絲熱情支持，「歡迎小熊！我們都在等你」、「遲來的生日快樂！未來會越來越順遂」、「每當你感到無助時，記得我們都在」、「會一直等你回來」。也有網友持保留態度，直指「先去補服兵役再說，也請補償劇組損失」、「沒有看到你道歉，比起其他藝人，你的誠意在哪？」

事實上，王大陸今年2月遭查出涉嫌偽造體位閃兵，檢警深入調查後，破獲「閃兵集團」，還順藤摸瓜，追出多名藝人也透過該集團偽造病歷閃避兵役，其中包括陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等人。陳向熙在爆出閃兵案後，原本排定拍攝的《向流星許願的我們》也被換角。