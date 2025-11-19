ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／邱澤、許瑋甯婚禮要來了
全裸約砲尺度炸裂！李駿碩嘆「時代變保守」　堅持拍《眾生相》：性愛是日常

記者蕭采薇／台北報導

香港導演李駿碩以「同志約砲」為題材的新片《眾生相》，在第62屆金馬獎入圍了最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員張迪文等五項大獎。片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境，生猛程度引爆話題，李駿碩表示，這個時代雖然同志片已越來越普遍，但卻也越來越保守：「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」

▲《眾生相》劇照。（圖／佳映娛樂提供）

▲《眾生相》片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境，生猛程度引爆話題。（圖／佳映娛樂提供）

李駿碩表示，在2010年左右他讀大學的年代時，他從許多電影裡獲得啟蒙的養分，當時許多同志電影並不避諱呈現赤裸和性愛，大膽挑戰各種審查制度，像是《湖畔春光》以及《5點59分愛上你》。就算只以華人導演為例，李安的《斷背山》和關錦鵬的《藍宇》也都比現在大眾化的同志片尺度大得多。

李駿碩是由影評晉身導演的香港電影評論學會會員，他記得2019年，當楊曜愷描述熟年深櫃同志情感的《叔‧叔》強勢問鼎評論學會主要獎項時，當時有個影評人「讚美」該片「終於有Gay片是沒有赤裸成分的」，讓他大為傻眼。「其實我很喜歡那部片，可是你覺得他的電影好，竟然是因為他的gay sex不給你看？這樣還算是一個『正面』的評論？這個我很難接受。」

李駿碩說：「那個評論讓我耿耿於懷了一段時間，我就覺得我們現在這個2020年代的同志電影已經越來越主流，現在大眾會看同志片的越來越多，可是同時卻也就把同志的性愛隱藏起來。」他記得當年他拍首部劇情長片《翠絲》時，原本劇本也有寫到同志性愛，可是監製和片商都覺得「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」

李駿碩認為如今時代其實越來越保守：「所以我就一直覺得，如果我自己要拍，我不想要因為符合市場，就要把同志性愛隱藏起來，因為我覺得這是我們同志片的傳統，我就是從這個傳統長大的，我就是要捍衛這個傳統。」

▲《眾生相》劇照。（圖／佳映娛樂提供）

▲《眾生相》以男同志約砲為背景，進而討論時代與自由。（圖／佳映娛樂提供）

他認為現在這個年代有各種交友軟體，發生性愛的機會更加容易，性愛早已不是只能被放進同志三溫暖的場域。「我們有對話，我們去別人的家，我們會上別人的家做愛，在這個年代這就是很普通的事情，我就把我們生活上最普通的事情拍出來，就是這樣。」

李駿碩2018年首度角逐金馬就一鳴驚人，不僅以短片《吊吊揈》入圍最佳劇情短片，更在同一屆以男同志題材的首部劇情長片《翠絲》，入圍了最佳男配角袁富華和女配角惠英紅兩項大獎，袁富華並勇奪金馬。

2021年的《濁水漂流》則在金馬獎獲得最佳劇情片、導演等高達12項入圍，李駿碩在最佳改編劇本項目奪下他的首座金馬獎。今年他以《眾生相》在第62屆金馬獎再度入圍最佳劇情片、導演等五項大獎，頒獎典禮將於11月22日舉行，《眾生相》也將於12月12日全台上映。

