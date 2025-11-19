ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡允潔佩佩淚曝育兒辛酸！　泣訴「連喝水都沒時間」

記者葉文正／台北報導

親子教養專家羅寶鴻近期在線上學習平台開賣《安定教養實戰課》，舉辦了搶先體驗會，吸引藝人蔡允潔、佩佩等星媽慕名而來，拜師學習！兩位媽媽都深受課程啟發，直呼育兒路上彷彿找到明燈，受益良多。

▲親子教養專家羅寶鴻（中）開課，藝人佩佩（左）、蔡允潔（右）慕名而來，拜師學習！。（圖／有魚娛樂）

▲親子教養專家羅寶鴻（中）開課，藝人佩佩（左）、蔡允潔（右）慕名而來，拜師學習！。（圖／有魚娛樂）

蔡允潔坦言，曾因忙碌疏忽了對孩子的信任，老師提醒她要給予孩子全然的信任。佩佩則學會父母先安定，孩子成長過程才會幸福。她們異口同聲讚賞課程實用且充滿同理心，貼近真實生活。

▲親子教養專家羅寶鴻（中）開課，藝人佩佩（左）、蔡允潔（右）慕名而來，拜師學習！。（圖／有魚娛樂）

▲親子教養專家羅寶鴻。（圖／有魚娛樂）

羅寶鴻老師強調，《安定教養實戰課》旨在建構緊密的親子關係，教養起點不是方法，而是父母內在狀態。孩子最需要的並非完美大人，而是能安定下來的父母，從覺察自我開始照顧好孩子。

佩佩體驗後也驚呼老師不同凡響，例子生活化讓孩子產生共鳴。羅寶鴻更點破正向教養迷思，非寵溺而是真實安定，澄清許多家長誤解，讓在場星媽們紛紛點頭稱是。

蔡允潔感嘆有了兩個孩子後時間更壓縮，直言連喝水都難，這是她第一次體驗正向教養課。她深深體會到：「這課程讓我更同理父母與孩子，提醒我應花更多時間在教育孩子上，每個父母都有盲點！」

羅寶鴻指出，許多家長讀遍教養書仍困擾於孩子哭鬧不聽話。這門課融合薩提爾、蒙特梭利、阿德勒三大經典理論，提供一套不用壓抑、長久有效的方法，解決0到12歲孩子的教養難題。

身為AMI蒙特梭利與PDA正向教養協會認證導師，羅寶鴻同時也是暢銷作家，著作銷售破十萬冊。他運用理論與實戰經驗，成功幫助八千多名父母，建立穩固而充滿愛的親子關係。

蔡允潔最大收穫是學會傾聽內心、穩定自我，她明白媽媽穩定孩子才能穩定。她也談到大女兒小福星模仿弟弟的行為，讓身為老大的她更懂孩子感受，會特意多關愛大寶。

被問及是否想生第三胎時，蔡允潔秒回：「太可怕了！先把日子過下去。」她現在最怕接到學校未接來電，擔心孩子又因故停課，道盡許多職業媽媽對時間與育兒的兩難。

蔡允潔

