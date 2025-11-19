串流收視週榜／《如果我不曾見過太陽》6台劇齊發！3韓劇正夯快上車

記者陳芊秀 ／綜合報導

台劇11月好劇連發！繼改編自侯文詠小說的《人浮於愛》持續雙平台收視第一，接著懸疑暗黑《如果我不曾見過太陽》、喜劇《監所男子囚生記》、療癒美食劇《就算一個人也可以好好的吃飯2》開播，期間共有6部台劇串流對打。而韓劇《你旁觀的罪》在Netflix收視全球第一，緊追在後的是日劇《武士生死鬥》，《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

6台劇齊發！有暗黑有喜感有療癒

▲6台劇看點各自不同。（圖／翻攝自IG、臉書）

截至11月19日為止，共有6部話題台劇熱播中，收視排名表現最突出的是《人浮於愛》，改編自侯文詠同名小說，由邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳、宋芸樺主演，劇集描述兩個糾葛愛情，穩居MyVideo、公視+兩平台冠軍。主打暗黑校園懸疑的台劇《如果我不曾見過太陽》，由神劇《想見你》團隊打造，曾敬驊、李沐、程予希、江齊主演，11月13日先上線第一部，觀眾普遍評價故事太沉重，上線首週排行第3。《監所男子囚生記》以監所為舞台的職場喜劇，由劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、楊祐寧等人演出，評價極好。療癒美食《就算一個人也可以好好的吃飯》推出第2季，劇情橫跨兩個年代，由胡宇威、李玲葦、姚以緹、廖苡喬主演，在公視+收視第2。科幻驚悚台劇《黑盒子》上週奪Netflix週榜冠軍，最新一週排行退至第9；楊謹華新劇《看看你有多愛我》在Hami Video綜合排行退至第4，但仍是戲劇類第一。

港劇《新聞女王2》殺出重圍

▲《新聞女王2》衝上台灣串流。（圖／MyVideo提供）

佘詩曼拍陸劇人氣暴漲，2023年回家鄉香港主演《新聞女王》稱霸收視，相隔兩年再度推出《新聞女王2》，同時也是TVB台慶大戲之一。《新聞女王2》描述曾是新聞台主播的文慧心，離開電視台後投入網路媒體繼續報新聞，呈現網媒PK傳統電視台的對決，在台灣MyVideo同步播出，成為平台收視第2名，也是近年難得在串流界闖出高收視的港劇。

岡田准一《武士生死鬥》宛如魷魚遊戲

▲《武士生死鬥》。（圖／翻攝自X）

岡田准一主演兼擔任製作人的Netflix日劇《武士生死鬥》，13日全球上線後創下驚人收視成績，除了在11個國家地區拿下收視第一，全球86個國家地區都進入TOP 10。本劇改編自今村昌吾的同名小說，描述武士嵯峨愁二郎為了妻兒，參加殘酷殺戮戰的故事，上線僅4天，觀看數高達620萬，居於全球非英語熱門節目第2名。

3韓劇懸疑、復仇、奇幻浪漫

▲《親愛的X》、《月亮在江邊流淌》、《你旁觀的罪》台灣熱播中。（圖／翻攝自韓網）

金裕貞主演的韓劇《親愛的X》近期席捲網路話題，作品改編自同名網漫，描述患有反社會型人格障礙症的韓國頂流女明星，為了生存偽裝自己，身邊則有試圖拯救她的男人，根據Flixpatrol統計，該劇在HBO Max台灣上線後，幾乎天天都是收視第一。《月亮在江邊流淌》由姜泰伍搭檔金世正主演，描述失去笑容的世子，意外與失去記憶的女攤販靈魂交換，不得不互換身分生活，劇情涉及穿越重生、又結合浪漫愛情，是台灣觀眾最愛的故事類型。還有《你旁觀的罪》目前是台灣Netflix週榜冠軍劇，同時也是全球收視第一的非英語劇集，故事改編自日本小說，描述兩個女人身陷家庭暴力，為此決定行兇，卻捲入意外，犯罪暗黑題材也正中全球觀眾的胃口。

短劇《以她為籠》男女主角CP感太好嗑

▲短劇《以她為籠》。（圖／翻攝自小紅書）

iQIYI最新一週收視登頂的短劇《以她為籠》，由王小億搭檔鹿單東，兩人都是短劇圈的TOP級演員，合作被形容強強聯手。該劇原名《西裝暴徒》，描述臥底女記者在一次行動中，意外對黑道頭目開槍，3年後女記者成為主播，黑道頭目沒死卻成為集團繼承人，重逢宛如仇家相見。她最初受到男主角無情報復，直到被對方發現她是他小時候的難忘的女孩，從此情勢逆轉，男女主角由對立生愛，最後結局也引發觀眾熱烈討論。王小億主演的短劇播放量都是10億等級，被封微短劇女神，搭檔同樣擁有高人氣的鹿單東，首次合作就大爆CP感，狂圈一票粉絲，兩人也火速二搭拍新劇。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／前3名《操控遊戲》《宇宙Marry Me？》《辣媽辣妹2》



▲Disney+收視前3強。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／《月亮在江邊流淌》升至第3

▲friDay影音收視週榜（11/10-11/16）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／電影《全知讀者視角》登冠

▲Hami Video收視週榜（11/10-11/16）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《天地劍心》3週第一，短劇《以她為籠》奪冠

▲iQIYI收視週榜（11/10-11/16）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《有本事換你來做啊！》連6週冠軍

▲KKTV收視週榜（11/10-11/16）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／台劇《黑盒子》3週第一

▲LINE TV收視週榜（11/10-11/16）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《人浮於愛》4週冠軍

▲MyVideo收視週榜（11/10-11/16）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／韓劇《你旁觀的罪》第一

▲Netflix收視週榜（11/10-11/16）。（圖／Netflix）



公視+／《人浮於愛》3週冠軍

▲公視+收視週榜（11/10-11/16）。（圖／公視+提供）