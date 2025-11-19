小A辣被說「整形浪費錢」！揭變臉心聲：它讓我敢看鏡頭 對比照曝

記者潘慧中／綜合報導

小A辣2020年進行性別重置手術，成為女人後仍持續追求變美，透過各種醫美管道讓自己成為喜歡的樣子。沒想到，有網友一直說「整形浪費錢」，讓她18日直接PO出自己的對比照直言：「抱歉，對我來說，這筆投資值到不行！」

▲小A辣曝光整形前後對比照。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



談起外貌轉變的心路歷程，小A辣表示舊照中的她「不是醜，也不是不好，就是——那不是我想要活出來的自己」，她認為當時的自己很沒存在感，照鏡子時常心想「這不是我心裡那個女人的樣子」。

面對不符合內心模樣的自己，小A辣選擇直接行動，「我做了一件最老實、也最負責任的事：我投資自己。」她表示整形的目的並非取悅他人，而是為了打造心中理想的樣貌，「輪廓、眼神、鼻型、臉型——

每一個改變，都是我自己選的。」

▲▼小A辣2020年進行性別重置手術成為女人後，一舉一動都備受關注。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



現在的樣貌是小A辣用時間、金錢與勇氣換來的結果，「更精緻、更亮、更有氣場，而且是我第一次覺得：『對，這才是我。』」對於外界質疑整形浪費錢，她卻認為是一項超值的投資，「它讓我敢看鏡頭、敢站出來、敢做我自己。」

於是，小A辣明白了「長得怎樣是起點，變成誰是妳自己決定的」道理，她認為整形不是換臉，而是「把妳藏了很久的那個自己『拉出來』」。因此，她對於現在的樣貌很驕傲，「因為這不是天生的，是我努力出來的。」

