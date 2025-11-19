楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

▲楊宗緯以苦情歌聲獲得廣泛認識，唱紅成名曲〈洋蔥〉。（圖／翻攝自橫店影視城官方微博）

圖文／鏡週刊

楊宗緯遭鄰居控訴多項擾人罪狀，其中一項是楊宗緯的家裡人因為調皮搗蛋，跑去玩停車場的感應器，竟然還玩壞掉了。

對此楊宗緯事後不關心、也不處理，導致住戶停車上的不方便，還要到隔天保全巡場發現後處理，擺爛的態度，讓人看不下去。另外，由於社區大樓是機械停車位，偶爾會發生故障問題，通常遇到這狀況，其他住戶都會立刻打電話給廠商來維修，但楊宗緯例外。

對此鄰居也抱怨，「之前好幾次，楊宗緯遇到機械停車故障時，剛好他在停車，但他會完全忽略裝作沒事就走掉，等到隔天保全大哥上班發現故障才通報。」

▲楊宗緯（左）和蕭敬騰（右）都因參加《超級星光大道》走紅，蕭敬騰已成為天王，楊宗緯靠著默默耕耘，也守住一片市場。（圖／翻攝自中視）

不僅如此，楊家還有占用公共空間的問題，據悉，楊宗緯購買整層兩戶打通，雖然梯廳就形同自己家，但依舊受法律規範，必須清空。楊宗緯卻在梯廳堆放大批雜物，令鄰居非常不滿。「全部都是他的鞋子和私人用品，管委會貼了公告要他收進去，他也不理。」



