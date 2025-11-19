ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

愛雅「拿豆漿煮湯」一看崩潰
一張圖看一周天氣
吉本興業上海演出急喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

寧寧 Angelababy 楊穎 黃曉明 李多慧 周杰倫 朱孝天 楊祐寧

楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

返台養傷變惡鄰1／買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　管委會公告遭楊宗緯無視

▲楊宗緯以苦情歌聲獲得廣泛認識，唱紅成名曲〈洋蔥〉。（圖／翻攝自橫店影視城官方微博）

圖文／鏡週刊

楊宗緯遭鄰居控訴多項擾人罪狀，其中一項是楊宗緯的家裡人因為調皮搗蛋，跑去玩停車場的感應器，竟然還玩壞掉了。

對此楊宗緯事後不關心、也不處理，導致住戶停車上的不方便，還要到隔天保全巡場發現後處理，擺爛的態度，讓人看不下去。另外，由於社區大樓是機械停車位，偶爾會發生故障問題，通常遇到這狀況，其他住戶都會立刻打電話給廠商來維修，但楊宗緯例外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此鄰居也抱怨，「之前好幾次，楊宗緯遇到機械停車故障時，剛好他在停車，但他會完全忽略裝作沒事就走掉，等到隔天保全大哥上班發現故障才通報。」

返台養傷變惡鄰1／買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　管委會公告遭楊宗緯無視

▲楊宗緯（左）和蕭敬騰（右）都因參加《超級星光大道》走紅，蕭敬騰已成為天王，楊宗緯靠著默默耕耘，也守住一片市場。（圖／翻攝自中視）

不僅如此，楊家還有占用公共空間的問題，據悉，楊宗緯購買整層兩戶打通，雖然梯廳就形同自己家，但依舊受法律規範，必須清空。楊宗緯卻在梯廳堆放大批雜物，令鄰居非常不滿。「全部都是他的鞋子和私人用品，管委會貼了公告要他收進去，他也不理。」


更多鏡週刊報導
返台養傷變惡鄰2／被提醒「家人便溺」楊宗緯卻罵人　當上主委撤換保全引眾怒
返台養傷變惡鄰3／楊宗緯選上主委「背後有人力挺」　起底昔日黑歷史因1事獲緩起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

7小時前

「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約：各自安好

15小時前

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

7小時前

「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

10小時前

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

44分鐘前

毛加恩生日「也是二女兒忌日」 羅雯沉重：每年都不知要用什麼心情面對

毛加恩生日「也是二女兒忌日」 羅雯沉重：每年都不知要用什麼心情面對

16小時前

《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶妻

《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶妻

10小時前

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉「對話內容曝」：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉「對話內容曝」：做了錯誤判斷

12小時前

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

11/18 00:21

玉兔二寶生了！　湊成好字甜曬合照：我們是雙向奔赴

玉兔二寶生了！　湊成好字甜曬合照：我們是雙向奔赴

7小時前

陳美鳳出國慶生藍心湄　曬泰服合照送祝福：還好有妳

陳美鳳出國慶生藍心湄　曬泰服合照送祝福：還好有妳

7小時前

方馨剃光頭被疑造假！　「髮際邊緣有皺摺」本尊無奈揭真相

方馨剃光頭被疑造假！　「髮際邊緣有皺摺」本尊無奈揭真相

11小時前

熱門影音

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

50歲李明川「動刀除眼袋」成果曝光！　 認昔被擊垮：看起來好可憐

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

看更多

【車品給個讚】2阿婆走在路中間...駕駛幽默唱《慢慢等》龜速前進

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

緯豆集團今年營收再添億　明年將推餐飲新品牌並進軍國際

18分鐘前0

陸劇女神演《折腰》「底妝明顯卡紋」　兇手竟是劉宇寧…原因曝光

24分鐘前0

楊宗緯被提醒「家人便溺」卻罵人　2行為遭指缺德…換保全引眾怒

35分鐘前30

楊宗緯買下整層2戶打通「梯廳堆滿雜物」　遭控無視管委會公告！

44分鐘前107

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

6小時前23

王大陸忘帶身分證被法官問　網笑瘋傳「開庭與開溜，選擇開天窗」

7小時前51

玉兔二寶生了！　湊成好字甜曬合照：我們是雙向奔赴

7小時前22

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

7小時前37

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」！　義工秒衝上前撕碎揭真相

7小時前21

陳美鳳出國慶生藍心湄　曬泰服合照送祝福：還好有妳

讀者迴響

熱門新聞

  1. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    7小時前42
  2. 「反骨男孩」少安宣布畢業！　酷炫證實全員解約
    15小時前6
  3. 呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎
    7小時前66
  4. 「暗黑版李珠珢」是她　韓E級女神還是大學生
    10小時前147
  5. 楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰
    44分鐘前207
  6. 毛加恩生日「也是二女兒忌日」
    16小時前2
  7. 《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」
    10小時前5418
  8. 陶晶瑩批范姜彥豐直播行為
    12小時前1011
  9. aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制
    11/18 00:212816
  10. 玉兔二寶生了！　甜曬寶寶超萌照
    7小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合