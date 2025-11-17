被李玉璽狠虧「身高不高」！　黃號當眾直球反擊8字

▲黃號舉辦生日音樂會。（圖／山夏國際娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

黃號昨（16日）迎來27歲生日，依照過往慣例舉辦生日音樂會，今年的主題「BORN TO HAO 一號紀念日」，入行時認識的同門師兄李玉璽特別到場，兩人合唱李玉璽的歌曲〈我們青春〉，全場立刻跟著旋律陷入回憶殺。

▲▼黃號邀請李玉璽合唱。（圖／山夏國際娛樂提供）



黃號稱李玉璽一聲「老哥」，兩人私底下除了聊創作，也會聊人生，因此在這個以「紀念日」為題的舞台，和音樂上的前輩李玉璽同台對他來說別具意義，像是「傳承」也像是「並肩」，身為哥哥的李玉璽，也準備驚喜禮物送黃號每個創作人必備的頂級耳機，不忘放冷箭虧黃號身高不高，黃號也抓準時機反虧李玉璽：「那個『蛤』有點年紀耶！」

黃號今年自9月開始每月都至少有一首歌上線，口袋中也已累積超過20首的創作蓄勢待發，愛玩音樂的他，近來想挑戰極簡電加上人聲情緒的實驗性曲風，也想嘗試讓人一聽就想哭，浪漫、純粹的大情歌，「我想黃號的世界不只是一種態度，也能是一種情感療癒。」

在安可環節，黃號特別選唱尚未發行的新歌〈我實在是活該〉，最後用許多人認識黃號的第一首歌〈How are you now〉為生日音樂會畫上句點，好友Yappy更突然帶著生日蛋糕現身，全場一起為黃號慶生，他也許願有更多好的作品，站上更大的舞台，公司更為他加碼邀請孫盛希、炎亞綸和宋念宇錄製祝福影片，讓黃號直呼：「太幸福了！」

