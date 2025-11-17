突問A-Lin「一個人孤單嗎」爆尷尬！　丁噹急還原真相：我不知道

▲ 丁噹小巨蛋演唱會兩日完美落幕。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹《夜遊 A Night Tour》2場小巨蛋演出昨（16日）完美落幕，相隔10年重返台北小巨蛋，丁噹開心表示：「盡興、很爽！最後也沒有留體力！」也為自己的演出打了9分，在演唱會上，她感性提到自己前陣子經歷低潮，正是因卵巢長息肉，她獨自去開刀，也決定先因此停下腳步，先把身體照顧好。

▲ 丁噹宣布明年4月18日高雄巨蛋再開唱。（圖／相信音樂提供）



丁噹透露近來除了參加各種自我療癒的心靈課程，也開始學習針灸、中醫、把脈、艾灸，她表示自己每天晚上十點就入睡、早上5點就起床練功，還會幫自己把脈、扎針，「我初期尺脈比較弱，我就自己針灸，現在尺脈非常強，代表腎氣不錯。」強調早睡早起對她改善很大，至於一個人動手術，她樂觀笑說：「以前覺得需要有人陪，現在覺得生命要經歷很多都是自己的事，每個人對自己負責任很重要。」

演出首日，她邀來金曲歌后A-Lin助陣當嘉賓，不料卻在台上問A-Lin：「你一個人會不會很孤單？」讓已婚的A-Lin一時之間似乎有些接不了話，頗為尷尬，對此，丁噹解釋：「我只是以《失戀無罪》的歌詞去發問，每個人即使身邊有伴或家人，還是會覺得孤單，我只是告訴她，如果有孤單的時候，我可以陪著她吃飯聊天，沒有任何意思，我也不知道有發生什麼事情。」

丁噹「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會連兩日於台北小巨蛋完美落幕，明年4月18日將移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午 12 點於拓元售票系統全面啟售。

