謝京穎敬業近況曝光！遭設計下藥昏迷　「跳進冰泉」冷到肚子痙攣

民視八點檔《好運來》近日劇情迎來高潮，由謝京穎、陳家逵、楊皓崴三人主演的泳池溺水戲，情節驚險又充滿反轉。劇中謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵（飾演蕭志偉）設計下藥昏迷，讓她必須在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直言是極限挑戰。

謝京穎雖然沒有恐懼下水，但這次天氣、環境和劇情讓她產生極大的恐懼，直言「知道水真的很深，還要在水裡要長時間閉氣，真的滿恐懼的」當時她冷到一直發抖，甚至肚子痙攣。

由於拍攝場地是「冰泉」，水溫極低，身體完全無法適應，謝京穎直呼「真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水。謝京穎表示，能撐過來覺得自己很棒，展現了演員的敬業精神。

這場戲中，陳家逵飾演的反派「阿偉」擔綱了陷害可薇的執行者，他不僅趁機下安眠藥，還假裝抽筋引誘可薇下水，再將其壓入水中導致昏厥。他表示，雖然劇中角色心狠手辣，但演出時內心其實很掙扎「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」

劇中「子峰」（楊皓崴飾）趕到後，奮不顧身跳水將可薇救起並進行 CPR。楊皓崴在水中動作俐落、表情焦急，展現了對女友的深情。不過，他在救人成功後，卻因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力徹底透支，開始胸痛、臉色蒼白，最終竟當場倒地昏迷。

楊皓崴透露，為了表現出子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，這樣演出來的虛弱、胸痛和臉色蒼白才能更真實，說道「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」而子峰倒地後心臟病發，竟引發下一波讓人意外的劇情發展。