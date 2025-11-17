NewJeans南極成員受矚目「身分曝光」！　ADOR將個別面談3人

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約爭議日前出現轉折，5名成員已陸續表明回歸意願。然而外界關注的「哪位成員缺席代表面談」的疑問，也在17日曝光，確認是當時身在海外的成員Hanni。

▲NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）



根據韓媒《StarNews》報導，ADOR於11日安排代表李度京與NewJeans成員及其監護人會面，討論回歸的前提條件與相關要求，但Hanni因身處海外無法返韓，因此未能參與。這也讓先前聲明中提到的「在南極的成員」引發熱議，所屬方證實該說法指的正是Hanni，並表示將於她返國後安排個別面談。

ADOR在本月12日首先宣布Haerin、Hyein已表達回歸意向，並強調兩人經家人深思後決定尊重法院判決、遵守專屬合約。隨後不久，Minji、Hanni、Danielle 也透過法律代理人發布聲明，表示3人已慎重討論後決定回到ADOR。不過，由於3人於與ADOR完成協商前先行發表立場，ADOR方面回應仍在確認其真意，並著手安排個別會談。

NewJeans全員有意回歸的消息讓歌壇議論不斷，粉絲更對「在南極的成員」身份熱烈猜測，甚至有網友聲稱在阿根廷烏斯懷亞目擊Hanni，引發討論。

NewJeans與ADOR的糾紛始於2024年11月，當時成員指控ADOR未履行義務，並在前代表閔熙珍與多位員工離職後，對公司失去信任，宣布解約。ADOR則回擊為「成員單方面解除合約」，並提起專屬合約有效確認訴訟，同時申請假處分，要求禁止成員在判決前個別活動。法院今年3月裁定支持ADOR，並在6月的本案審理中再次判決認定專屬合約有效。一審判決已因超過上訴期限而正式確定。

目前成員與公司間仍持續協商細節，預計待Hanni到南韓後將進行最終面談，外界也關注NewJeans回歸時程是否因此加速。