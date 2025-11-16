直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR連續3天在臺北大巨蛋舉辦Super Show 10巡演，3天吸引近9萬歌迷到場。他們會後到金豬食堂慶功，由於業者提早在臉書透露包場訊息，馬上引起粉絲到底接駕，晚間21點15分左右陸續抵達餐廳，東海、銀赫、圭賢、利特等人都親切打招呼。

▲▼周覓率先抵達。（圖／記者李毓康攝）



SJ結束大巨蛋演唱會後，移駕前往金豬食堂慶功，SJ-M周覓率先抵達現場，穿著輕便的白色外貌、黑色毛帽，緊接著圭賢、利特一車，兩人看到現場近千名歌迷到場迎接，利特還特地把口罩脫下來，揮揮手親切打招呼。

▼▲SUPER JUNIOR圭賢、利特一車來到現場慶功。（圖／記者李毓康攝）



厲旭獨自一車來到現場，最後是銀赫與東海、神童一車，其中東海換上深V黑色上衣，露出平時有在健身的超「巨」胸肌，讓現場粉絲大飽眼福。值得一提的是，東海本身腳有舊傷，他16日唱完大巨蛋後，再度把護膝戴上去，為了演出全力以赴，令粉絲心疼不已。

只是愛好吃鼎王的始源並未現身於金豬現場，而藝聲、希澈截至出稿前也沒在現身於餐廳，令現場粉絲笑虧「他們該不會是轉戰吃火鍋吧」。

▲東海本就有舊傷，16日慶功又戴上護膝保養膝蓋。（圖／記者李毓康攝）



▲SUPER JUNIOR結束大巨蛋演唱會後前往金豬食堂包場慶功。（圖／記者李毓康攝）



SUPER JUNIOR魅力無限，3天大巨蛋門票完售，創下韓團歷史，金豬16日晚場也吸引逾千名粉絲到場朝聖，現場警方也特地到場關注，由於有粉絲搭計程車到場，警車不斷響著警鈴，幫忙維持秩序，來驅離現場違規的計程車，顯見SJ在台高人氣。