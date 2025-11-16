直擊／銀赫唱到哭了！3萬粉絲掛「10場巡演」橫幅　畫面太震撼SJ驚呆

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR最新巡演「SUPER SHOW 10」連續3天在臺北大巨蛋舉辦，3萬名E.L.F.（粉絲名稱）每天都製造不同驚喜，16日再次祭出不同的彩虹應援，成員唱到〈I Know〉與Our Love〉時，台下觀眾用手指燈亮起彩虹，銀赫一時情緒湧上，看到超美畫面哭出來。

▲銀赫唱到哭了。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR首次站上臺北大巨蛋，3天共近9萬名E.L.F.陪他們寫下歷史，粉絲連續3天想了不同的應援方式，每天至少5種起跳，每種都不同。當成員16日唱到〈I Know〉與Our Love〉時，粉絲從1樓到5樓利用手指燈製造出彩虹，銀赫看到整座大巨蛋被彩虹填滿，感性的他立刻落淚。

▲▼3萬粉絲掛出10場巡演橫幅。（圖／讀者提供）



結束彩虹應援後，利特感性致謝：「因為我們不知道何時還會回來這裡，成員們用盡全力演出，覺得各位也有享受現在這個時刻對嗎？」只是，此時觀眾席默默在忙碌準備下個應援，於是圭賢抓到機會打破感動，笑問觀眾「你們已經準備好了嗎」，東海喊著「隊長，準備好了嗎？1、2、3！」觀眾感動舉起手幅「從1到20陪著你們歡笑、痛哭」，接著翻面「快點哭嗚嗚嗚」。

▲粉絲舉起手幅應援。（圖／讀者提供）



此時，眼尖的利特發現座位席同時還掛著SJ出道以來的10種巡演，從SUPER SHOW 1到SUPER SHOW 10的視覺設計圖，他嚇到驚呼：「雞皮疙瘩！」感性表示「我們應該要掛到20吧，希望每年個橫幅都可以再增加一面！」致謝粉絲的用心。