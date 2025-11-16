佳娜產後才7天「絕美現身走鐘獎」！四肢還是超細 路人驚：恢復也太快

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜2023年宣布和馬來西亞男星祖雄結婚，育有一個1歲女兒之外，7日也平安迎來兒子的誕生，喜獲不少祝福。更令外界驚喜的是，產後剛過7天，她15日就亮麗現身走鐘獎，連老公都笑說：「我整個被驚到。」

▲佳娜看不出來剛生產完不久。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）



祖雄透露，距離佳娜生產剛過約7天，因為老婆突然說「好久沒看到外面的世界了～」，讓他立刻決定帶辛苦的另一半出門透透氣，「直接一起來『走鐘獎』觀禮。」

▲佳娜和祖雄15日一起去走鐘獎。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）



結果一看到佳娜的絕佳狀態，祖雄深受震驚，「佳娜太強了！」看著穿翠綠色洋裝的老婆，他忍不住讚嘆：「美到不像剛生完小孩的媽媽，氣色好到不行！」一路上，甚至有女生特地跑來誇獎妻子「恢復速度也太快吧」，讓他默默地很驕傲。

▲祖雄訂下明年的目標。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）



看完頒獎典禮後，祖雄與佳娜也訂下明年的目標，包括「挑戰產後運動紀錄」、「參加一場體能比賽」，以及「報名明年的運動健身獎」。他計畫將整段過程拍成影片，「說不定明年就能一起站上走鐘獎舞台，一舉兩得，我們的YT頻道『佳娜祖雄蒳家人』記得關注喔！」

祖雄IG全文：



