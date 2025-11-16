王彩樺出意外！左半身直接撞地　遶境被加持「眼眶含淚」認：痊癒了

記者黃庠棻／台北報導

56歲「台灣濱崎步」王彩樺出道多年，憑藉幽默的個性橫跨電視、電影、綜藝圈，今（16）日主演的電影《恨女的逆襲》將在金馬影展上播映，她與蔡振南、游安順、林怡婷、導演李宜珊、監製何平一同接受媒體聯訪，分享了即將邁入57歲的心情。

▲《恨女的逆襲》金馬舞台活動。（圖／記者周宸亘攝）

王彩樺即將在24號迎來57歲生日，在電影《恨女的逆襲》金馬影展訪問中被問到心情如何時，她透露自己大約兩個禮拜前到嘉義拍攝MV，與美秀集團合作演唱歌曲〈全家一起飛〉，結束後她意外跌倒，身體左半邊直接摔到地上，就連左手掌都折到。

▲王彩樺。（圖／記者周宸亘攝）

跌倒摔傷後，王彩樺隔天左半身開始疼痛，從背部延伸到胸部，不過因為工作繁忙，她只能緊急到醫院打針止痛，這兩個禮拜以來，打了兩次針都沒有改善，一直到昨（15）日她到南下跟著山邊媽祖遶境，被神明一連加持了兩次，講到激動之處她忍不住眼眶含淚。

▲王彩樺出席《恨女的逆襲》舞台活動。（圖／記者周宸亘攝）

講到被神明加持的過程，王彩樺透露第一次山邊媽祖看到她一到場，就走到她的面前，第二次則是在她鑽完轎之後，跪在最旁邊的地方，沒想到王爺直接衝到她的面前，把轎子停在她的左側肩膀上停了兩次，當下她還覺得奇怪，後來才回想到「原來神明是要幫我治之前的跌傷」，果真今天疼痛感就解除了。

▲王彩樺。（圖／記者周宸亘攝）



對此，王彩樺也坦言自己被神明兩次加持，讓她深受感動也哭了許久，她更透露今年的生日會帶著大女兒庭庭與一群閨蜜一起到尼泊爾放鬆心靈，預計在22號飛，由於她信奉藏傳佛教，直言「我們一開頭就是要為眾生祈福」。