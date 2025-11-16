《木曜》團隊斥資百萬打造新節目！邰智源、KID回來了「全新陣容曝光」

記者孟育民／台北報導

由麥卡貝網路電視製作的料理實境節目《真料理兩鍋論》於今日公布主持卡司與節目主視覺，節目由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持人們將分為兩組PK對決，主持軍團更要親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單，只為獻上最美味的完美料理。

▲《真料理兩鍋論》主持人丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID林柏昇、溫妮。（圖／麥卡貝網路電視）

本節目為邰智源與羅時豐兩人首次搭檔合作，更是他們初次挑戰主持料理對決類節目。邰智源表示「雖然我是第一次主持對決類節目，但對於美食節目很有信心！和羅時豐雖然是第一次合作，沒想到併出來的火花還蠻有趣的，這次主持陣容對觀眾來說應該也是蠻新奇的。」至於接下主持棒的契機，他竟笑說是因為愛吃，覺得人生當下就應該享受美食！

除了黃金主持陣容，《真料理兩鍋論》更耗資百萬打造攝影棚，並集結各界專業主廚與不同領域評審，只為呈現最美味又最真實的節目效果。羅時豐表示主持如此大型的料理對決的節目，自己抱著既興奮又忐忑的心情。

▲邰智源期待新的火花。（圖／麥卡貝網路電視）



有過多年外景美食主持經驗的黃鐙輝，笑說「這些經驗總算能帶回棚內發揮，還能跟邰哥和大牛哥兩位國寶級藝人合作是我畢生榮幸！」，KID則直言會接下主持的原因也是因為愛吃，「可以把各個地方的美食搬到棚內盡情享用，一直是我的夢想之一，不用每次想吃美食都只能從電視或網路上看到。」

▲KID接下節目是因為愛吃。（圖／麥卡貝網路電視）

《真料理兩鍋論》12/20(六) 20:00於Hami Video獨家首播，每週同一時間播出最新一集。12/26（五）20:00起木曜4超玩YouTube頻道上架，每周同一時間更新上架。《真料理兩鍋論》節目最新消息，敬請關注木曜4超玩官方社群平台。

