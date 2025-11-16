韓男星拍攝到一半突然昏倒！　「救護隊緊急CPR」現在加護病房

記者張筱涵／綜合報導

韓搞笑藝人金水龍拍攝YouTube節目時突然倒下，所幸經急救後恢復意識，目前正在加護病房接受治療與觀察。

▲金水龍。（圖／翻攝自Instagram／soo_dragon1）



金水龍所屬公司Media Lab Siso在16日表示，金水龍是在13日拍攝期間突然失去意識，被緊急送往急診室接受檢查與治療，所幸已恢復意識，正在醫院休養。公司也強調將全力協助藝人康復。

根據《News1》報導，金水龍是於京畿道加平郡拍攝YouTube節目時突然昏倒。同行藝人與工作人員立即進行急救並通報消防單位，救護隊到場後替他實施心肺復甦術，並將他送往九里漢陽大學醫院。到院後，他恢復呼吸與意識，從急診室轉往加護病房，後續仍需接受精密檢查與進一步治療。

所屬公司相關人士透露，當時情況「相當危急」，但金水龍在急救後幸運地恢復意識，目前家人陪伴在側，全程照護，他將在一段時間內專注治療與休養。

金水龍於1991年透過KBS大學喜劇節入行，以獨特搞笑風格長期活躍在節目與線上內容中，近年也參與多個YouTube頻道拍攝。此次突然倒下的消息傳出後，讓不少粉絲相當擔心，期盼他早日康復。