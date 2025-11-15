嘟嘟人奪獎突感謝賀瓏！　博恩台下「捂耳翻白眼」超真實反應全被拍

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，稍早百萬YouTuber「 The DoDo Men嘟嘟人」以「我們真的帶賀瓏去非洲了」奪下有夠烙賽獎，不過當Ian提到賀瓏時，畫面意外捕捉到坐在台下的博恩，他「捂耳翻白眼」超有戲的表情，讓全場笑翻。

▲嘟嘟人奪獎，博恩在台下反應超有趣。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

嘟嘟人帶著賀瓏到非洲旅遊，卻發生簽證是出國前2天前才申請，出國當天還未通過、又有簽證名字不全的狀況，導致無法如期成行，旅程還沒開始就大出包。如今影片奪獎，Eric先說：「得這個獎不知道要開心還是難過，首先要謝謝薩泰爾帶我們到夜夜秀，才會讓我們有機會烙賽。」他也表示身為創作者會遇到很多有趣的事情，但要把悲觀化為力量，很感謝影片獲得網友喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ian真性情發言。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）



Ian在台上發表感言，表示：「這是身為創作者的員工福利吧，任何在人生中烙賽的事情都會變成流量，希望大家可以多烙賽一點，真的要謝謝薩泰爾還有賀瓏。」他因為提到賀瓏，讓鏡頭帶到坐在台下的博恩，只見他做出聽不見的表情，嘴形講著「他講出來了」，超有戲的畫面掀起討論。

▲博恩表情超有戲。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）