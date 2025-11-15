SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR在14日臺北大巨蛋展開「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」第一場演出，9位成員叫到沙啞，觀眾也為他們陷入瘋狂。其中，在唱到經典歌曲〈Sorry, Sorry〉時，東海趁著與銀赫雙人舞時，抓起對方的脖子作勢親下去，引起全場3萬名粉絲尖叫，以及利特大方放送胸肌，場面超熱烈。

▲SUPER JUNIOR在14日臺北大巨蛋展開SUPER SHOW 10台北站第一場演出。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR過去曾在台北小巨蛋巡演時，許願表示「想要站上臺北大巨蛋」，如今夢想實現，他們不只開2場，甚至週五加開了1場，再次驗證團體超高人氣。其中，受到觀眾喜愛的CP組合東海、銀赫，兩人在唱到〈Sorry, Sorry〉時，東海與對方比了愛心之後，突然把銀赫的臉抓來親，連導播都嚇到緊急切畫面，成為演出裡最高潮畫面。

▼▲東海親上銀赫氣氛超嗨。（圖／讀者提供）



而成員裡的「83line」金希澈、利特也是很好嗑，他在其中一段演出時，從背後抱著利特，緊接著脫掉利特身上的白襯衫，利特結實胸肌、腹肌袒露在粉絲面前，全場觀眾尖叫聲不間斷。

▲利特被希澈脫光「肌」情四射。（圖／讀者提供）



現場有「肌」情四射的畫面，也有感性的一面，金希澈睽違6年跟著跑巡演，他喊著「我回來了」，令台下看到快哭出來，後來東海更建議9位成員一起牽著手呼喊「我們回來了」，SUPER JUNIOR在台奠定超高地位，站上大巨蛋3萬人場地，對於粉絲、偶像來說都格外有意義。