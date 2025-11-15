歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娣娣是歐陽龍、傅娟的21歲小女兒，之前憑著選秀節目《創造營亞洲》正式在泰國出道。近日格外引起討論的是，她興奮登上廈金大橋，一邊遠眺金門一邊說：「我的家鄉就在那個地方…期待有一天，我可以直接從這裡開車過去。」

▲歐陽娣娣興奮登上廈金大橋。（圖／翻攝自微博／歐陽娣娣）



歐陽娣娣最近在廈金大橋（廈門段）體驗一日工人生活，畫面中，可以看到她戴著白色安全帽、套上螢光綠的工程反光背心和手套，時而拿起粗鐵條，時而握著滾輪刷塗油漆，神情都相當專注。

▲▼歐陽娣娣體驗一日工人生活。（圖／翻攝自微博／歐陽娣娣）



受訪時，歐陽娣娣笑著表示，她覺得廈門的東西很好吃，「因為離我家鄉特別近，當天一到我就吃了沙茶麵，就有很豐富的味道。今天一來，就看到金門在那邊，所以就覺得很親切。」

▲歐陽娣娣很期待大橋早日通車。（圖／翻攝自微博／歐陽娣娣）



歐陽娣娣很期待大橋早日通車，「我現在站在這裡，可以看到我的家鄉就在那個地方，特別特別的近，期待有一天，我可以直接從這裡開車過去。我也很期待去塗漆，我會跟我的家人朋友們說，哇，我也曾經對這座橋付出一點小小的力量！」