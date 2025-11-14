直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR於14日迎來「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」臺北大巨蛋第一場演出，他們獨寵台灣粉絲，為與粉絲更近距離接觸，成員坐上花車繞場成為巡演首個福利，邊唱著〈No Other〉一路上不停與粉絲互動，3萬觀眾也保持最棒秩序、原地坐在位置上，讓神童驚訝地表示：「可以再繞一圈？」

▲SJ花車獨寵台灣粉絲，台下都乖乖坐好。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR在唱到〈No Other〉、〈From U〉時，分為兩車隊伍，厲旭、利特、藝聲、東海一組，以及銀赫、神童、圭賢、始源、希澈一組，從舞台兩側出發與粉絲更近距離接觸，不論是比心、親切揮手打招呼、凝視歌迷各種福利樣樣有，誠意滿滿，讓老婆們尖叫不斷，這片藍海隨著花車移動而沸騰。

值得一提的是，SUPER JUNIOR與主辦單位「遠雄創藝」達成共識，祭出花車繞場獨寵台灣粉絲，觀眾也保持最棒秩序，全部在原地乖乖坐好，神童更是意猶未盡詢問「我們可以再繞一圈？」利特則是透過繞場後，更驚訝現場被3萬名粉絲坐滿，不斷驚呼「怎麼這麼多人呀？大家現在偶像真的很多，你們喜歡SJ是有原因的嗎？是因為什麼喜歡？」成員幽默回答「因為帥」，他則用中文反問「真的嗎？」

▲SJ合唱中文歌〈至少還有你〉歌聲融化全場。（圖／讀者提供）



期間粉絲送上2種應援，在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋，畫面美到令人言語瞬間停頓，彷彿置身電影場景般夢幻，緊接著是手幅應援，粉絲盡全力撩成員「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」。

利特笑喊：「大家，你們是有在這裡集訓嗎？」應援大大成功，於是他們送上逆應援，9位成員合唱中文歌〈至少還有你〉，每一位粉絲都沉浸在這場20週年的感動之中，現場氣氛被推向最高潮。