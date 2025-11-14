謝侑芯閨蜜疑收「黃明志致歉私訊」：再多抱歉換不回人命

記者張筱涵／綜合報導

網紅謝侑芯猝逝案持續延燒。她的閨蜜謝薇安今（14日）在 Instagram 上公開一段私訊對話，強調「真正的姊妹，是她需要時我一定第一個到」，對話對象疑似為黃明志，引發外界高度關注。

▲▼謝薇安對話對象疑似為黃明志。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian、missingvivian）



從謝薇安曝光的私訊截圖中，發訊者寫道：「我跟你說這些不是要跟你澄清自己是什麼好人，只是我們真的不知道她是妳的姐妹，所以才沒有回覆妳，真的非常非常抱歉。」雖然帳號與大頭貼已被遮住，但未被遮蔽的部分讓不少人推測對方正是剛在13日獲警方口頭保釋的黃明志。

謝薇安在訊息中情緒難掩激動，回覆：「事到如今，再多的抱歉，也喚不回一條活生生的人命。我只想保留祂最後一道尊嚴，讓祂可以盡早回到故土！良心的譴責是會跟著你一輩子的。」並在截圖上加註：「真正的姊妹，不是平常拍拍照打個卡、吃喝玩樂，而是她需要的時候，我絕對第一個到，也第一個在！」

謝侑芯10月22日被發現陳屍馬來西亞吉隆坡的飯店浴缸，同行者黃明志第一時間聲稱兩人是為影片拍攝討論，發現她昏迷後曾施以 CPR。警方在房內找到疑似搖頭丸，且黃明志初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，因此於11月5日投案後被延扣調查。

由於目前尚無直接證據顯示他涉及導致死亡，警方於13日讓他以「警方擔保」（口頭保釋）方式獲釋。然而，他仍因毒品相關罪名另案被控，預計12月18日出庭；關於謝侑芯的死因，馬國警方仍等待更完整的毒物分析與法醫報告。

