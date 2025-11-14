ADOR確定勝訴！　NewJeans「超過期限沒上訴」合約到2029年

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR之間的專屬合約爭議出現重大進展。五名成員在一審敗訴後，並未於上訴期限14日凌晨0時前提交上訴狀，確定全員放棄上訴並回歸ADOR。

▲NewJeans沒有在期限內上訴，最終結果是ADOR勝訴。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）



首爾中央地方法院10月30日裁定NewJeans與ADOR的專屬合約「仍具有效力」，宣告ADOR勝訴。當時成員曾表示將「立即上訴」，但最終在期限內未提出異議，訴訟走向正式落定。

值得注意的是，在上訴期限前一天的12日，五名成員已陸續以不同方式宣布重返ADOR。Haerin及Hyein率先透過ADOR發布正式聲明，表示將遵守專屬合約並回歸活動，ADOR也回應「將全力支援兩人的演藝行程」。

之後，Minji、Danielle、Hanni也以未經公司協調的獨立聲明表態，希望回歸ADOR。對此，ADOR表示，正「確認三人的真意」，並已著手安排與所有成員的個別面談，希望讓後續溝通順利展開。

目前NewJeans與ADOR的專屬合約有效期至2029年7月31日。隨著五名成員全體放棄上訴，外界也期待她們能在結束紛爭後，以完整體重新展開音樂活動。