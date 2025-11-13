Albee聲帶水腫失聲一個月　PO自拍報平安：被滿滿的愛包圍

記者王靖淳／綜合報導

女星Albee（范乙霏）上個月在社群發文透露，自己因鼻竇炎引發聲帶水腫，完全發不出聲音，貼文一出嚇壞大批粉絲。今（13）日她再度發出自拍照報平安，分享目前的聲帶狀況。

▲Albee分享近況。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee坦言，自己雖然最近忙到很久沒睡飽，且聲帶水腫、聲音沙啞也一直尚未痊癒，但目前的心理狀態，卻是相當富足。她表示自己正被滿滿的愛包圍、守護著，因此每天都感到很幸福，「謝謝好多好多人的照顧，謝謝每一個愛我的你。」最後，Albee也在文末預告工作新動向，「#新企劃即將啟動#期待新的夥伴和新的火花#2025的最後一個半月。」

▲Albee上個月發文透露自己失聲。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

事實上，Albee上個月初才發文透露聲帶亮起了紅燈，原先她聽從好友的建議，先喝鹽水漱口，不料情況沒好轉，直到後來前往醫院就診，才得知自己失聲的真正原因，是鼻竇炎的細菌往下流所導致。為此，Albee也推測，這樣的情況應是與最近工作量偏大有關。在確診後，醫師也立刻為Albee打一針，希望能盡快地改善病況。最後，她在文末表示：「聲帶之神請原諒我。」