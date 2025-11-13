ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

余祥銓證實免役「病因余天也有」
吃到毒蛋怎麼解？營養師曝「排毒模式」
男友30分就想大便！結果抓包偷情
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 簡廷芮 王品澔 安歆澐 徐亨 名取久留美 坤達

Albee聲帶水腫失聲一個月　PO自拍報平安：被滿滿的愛包圍

記者王靖淳／綜合報導

女星Albee（范乙霏）上個月在社群發文透露，自己因鼻竇炎引發聲帶水腫，完全發不出聲音，貼文一出嚇壞大批粉絲。今（13）日她再度發出自拍照報平安，分享目前的聲帶狀況。

▲Albee失聲。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee分享近況。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee坦言，自己雖然最近忙到很久沒睡飽，且聲帶水腫、聲音沙啞也一直尚未痊癒，但目前的心理狀態，卻是相當富足。她表示自己正被滿滿的愛包圍、守護著，因此每天都感到很幸福，「謝謝好多好多人的照顧，謝謝每一個愛我的你。」最後，Albee也在文末預告工作新動向，「#新企劃即將啟動#期待新的夥伴和新的火花#2025的最後一個半月。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Albee失聲。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee上個月發文透露自己失聲。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

事實上，Albee上個月初才發文透露聲帶亮起了紅燈，原先她聽從好友的建議，先喝鹽水漱口，不料情況沒好轉，直到後來前往醫院就診，才得知自己失聲的真正原因，是鼻竇炎的細菌往下流所導致。為此，Albee也推測，這樣的情況應是與最近工作量偏大有關。在確診後，醫師也立刻為Albee打一針，希望能盡快地改善病況。最後，她在文末表示：「聲帶之神請原諒我。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Albee

推薦閱讀

粿粿美國返台躲信義區約會王子！　暗助出軌的人是他…還提供住處

粿粿美國返台躲信義區約會王子！　暗助出軌的人是他…還提供住處

13小時前

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

2小時前

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌！合體拍片「交換禮物」對話被挖

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌！合體拍片「交換禮物」對話被挖

10小時前

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　范姜彥豐：有點東西

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　范姜彥豐：有點東西

23小時前

謝侑芯命案逆轉！　黃明志明天將獲釋…大馬檢方證實：沒有證據

謝侑芯命案逆轉！　黃明志明天將獲釋…大馬檢方證實：沒有證據

11/12 21:03

《星光》女星遭家暴照片曝光！　「雙眼充血」開打離婚官司

《星光》女星遭家暴照片曝光！　「雙眼充血」開打離婚官司

21小時前

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

11/12 07:44

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文：活著意義只剩還債

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文：活著意義只剩還債

21小時前

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

22小時前

李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇身材被看光 14秒片震撼萬人

李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇身材被看光 14秒片震撼萬人

10小時前

胡釋安切割粿粿！　范姜彥豐出面發聲「他已道歉」：理解處境

胡釋安切割粿粿！　范姜彥豐出面發聲「他已道歉」：理解處境

1小時前

范姜粿粿不打離婚官司！　分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬

范姜粿粿不打離婚官司！　分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬

13小時前

熱門影音

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
陳晨威衝上台親他　Julia：???

陳晨威衝上台親他　Julia：???
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
長太帥的煩惱 #池昌旭

長太帥的煩惱 #池昌旭
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
劉謙一年半前確診肺腺癌　曝當下興奮傳訊告知朋友

劉謙一年半前確診肺腺癌　曝當下興奮傳訊告知朋友
李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

兩大強劇+金馬影帝后揭曉　年底最強華語盛典在MyVideo！

兩大強劇+金馬影帝后揭曉　年底最強華語盛典在MyVideo！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

看更多

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

9分鐘前0

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

23分鐘前0

《大濛》嘉義取景神還原！神社改造成「極樂殯儀館」　舊監獄變停屍間

25分鐘前10

Albee聲帶水腫失聲一個月　PO自拍報平安：被滿滿的愛包圍

1小時前10

熬不過美國遠距離！楊晴回台拍戲情斷「突思考性向」：不排斥女生

1小時前10

「那對夫妻」女兒妮妮縱膈腔氣腫住院　Nico曝主因：感冒1舉動導致

1小時前60

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

1小時前69

胡釋安切割粿粿！　范姜彥豐出面發聲「他已道歉」：理解處境

2小時前21

破億女歌手驚人真面目曝光　狂吐痰吐到「用掉一包衛生紙」

2小時前11

前夫霸佔紐約房產打官司！　陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子
    13小時前4468
  2. 快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！
    2小時前4650
  3. 胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌
    10小時前2418
  4. 簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言
    23小時前1819
  5. 黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據
    11/12 21:036264
  6. 《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司
    21小時前1810
  7. 跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！
    11/12 07:443263
  8. 徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文
    21小時前4226
  9. G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝
    22小時前108
  10. 李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！
    10小時前226
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合