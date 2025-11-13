太子集團子公司在台北101！　賈永婕「沒權查租戶背景」喊話政府

記者陳芊秀／綜合報導

太子集團跨國詐騙案震驚全台，其旗下子公司「天旭國際」在台北101承租百坪作為招待所，消息震驚全台社會。台北101董事長賈永婕13日親上火線發文，坦言在第一時間得知此事「真的非常震驚」，並立刻回頭檢視內部控制是否出現疏失。

▲太子集團子公司設在台北101，台北101董事長賈永婕發文回應。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕說明，該公司於2017年簽約、2018年進駐，當時經過了嚴格的選商審核與徵信程序，「一切文件、資料都完全合法」。她寫道：「是的，表面上它是合法的公司，但實際上卻是隱藏極深的跨國詐騙集團」，更直言「誰會想到，看似每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然是在執行詐騙任務？」

接著賈永婕強調，這已是一場「智慧型跨國犯罪」，非企業能單靠自己防範。她指出，台北101雖是「台灣的地標」、「國家的門面」，但「沒有任何公權力」能像檢警一樣調查租戶背景，執行上確有困難。為此她誠懇呼籲：「是否能由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。」

最後賈永婕承諾，101將持續加強管控，目前已與調查局簽署MOU（合作備忘錄），並與警政單位建立定期溝通管道，用實際的行動守護台北101，重申「打擊犯罪，人人有」。



【賈永婕全文】

太子集團的跨國詐騙案震驚全球，他們在台灣擁有多處豪宅、跑車，旗下子公司天旭國際的辦公室還設在台北101。

一時之間，大家對於為什麼 101 會有詐騙集團的子公司，也產生了很多疑問與質疑。

老實說，我在第一時間得知這件事情，真的非常震驚，也立刻回頭檢視：台北101在內控上是不是有疏失？

經查，這間公司是在民國106年（2017年）簽約，107年（2018年）完成裝修進駐台北101。

當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，一切文件、資料都完全合法。

是的，表面上它是合法的公司，但實際上卻是隱藏極深的跨國詐騙集團。

誰會想到，看似每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然是在執行詐騙任務？

這讓人又震驚又憤怒，也更清楚地看到——這已經是一場新的「智慧型跨國犯罪」，不是傳統企業能單靠自己防範的。

台北101雖然是台灣的地標、國家的門面，但我們沒有任何公權力，無法像檢警那樣去調查租戶背景，只能依據公開的商業資訊進行查核。

在執行上，確實有其限制與困難。

因此，我誠懇呼籲：是否能由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。

一直以來，台北101從不鬆懈。

我們早已設立嚴謹的選商審核機制，也與調查局簽署 MOU，並與警政單位建立定期溝通管道。我們會定期拜訪租戶高階主管、了解營運狀況，我們對於訪客進出一直是用最高規格在控管。我們還是會持續努力的加強管控。用實際的行動守護台北101。

打擊犯罪，人人有責。