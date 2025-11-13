男友每30分鐘就說想大便！結果抓包「偷情真相」 袁艾菲：還以為他腸躁

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲12日在Instagram限時動態分享一段過往戀情的荒謬經歷，她透露，曾經有任男友在旅遊期間「每30分鐘到1小時就說他想要大便」，甚至還會帶著Wi-Fi機進廁所，但當時的她只能無奈等待，心裡滿是疑惑。

袁艾菲回憶，她一度以為該任男友可能是身體不佳，「想說為什麼出國就變得有腸躁症？還是吃了什麼東西導致他很不舒服？」直到後來才發現，事情根本不是她想像的那樣。

袁艾菲指出，該任男友之所以頻繁消失，是因為「要找空檔偷偷跟女模特兒聯繫」。更令她心寒的是，這名女模當時還是她的朋友。儘管好友與男友事後解釋是在聊工作，但已經讓她感到被欺騙。

「他們後來一直說不是我想的那樣，他們沒有怎樣，是正常的工作關係，」袁艾菲回想道，但她已經心灰意冷，「這是重點嗎？重點是一起說謊騙人，把人當白癡才是重點吧？」