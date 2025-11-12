曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

記者蔡琛儀／台北報導

香港創作歌手李拾壹過去曾參加台灣選秀歌唱節目《聲林之王3》，近期他發行全新單曲〈中長髮男〉，透過自身髮型為創作靈感，在頭髮的長度之間，高唱心靈富足與快樂自由，期許每個留頭髮男人都能解放頭皮，享受髮絲隨風飛舞的痛快感受。

▲李拾壹請來東尼大木（左）、美園和花出演〈中長髮男〉MV。（圖／SUBYUB提供）

為此李拾壹特地前進日本東京拍攝MV，更邀來AV男優大神東尼大木，以及曾創「史上最多吞精紀錄」的AV女神美園和花共同主演，三人不僅上演一段色氣感十足的「直笛演奏」，東尼大木還直接向李拾壹索吻，讓他嚇到直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李拾壹表示：「我在拍攝之前，剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對AV演員有初步認識，沒想到在正式接觸後，給我全新震撼教育，因為他們隨時都可以進入『備戰狀態』，即便是簡單的劇情，他們依舊能展現那份『色氣』感，跟他們對戲太好玩了。」

▲李拾壹與東尼大木、美園和花。（圖／SUBYUB提供）

擁有傲人G奶上圍身材的AV女優美園和花，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人一下十指緊扣又一下相互擁抱，讓他緊張直呼：「我會不會被全天下的男人給怨恨？」李拾壹笑說：「跟兩位AV大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演AV的感覺啊。」