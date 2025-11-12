NewJeans全員回歸ADOR！　玟池、Hanni、Danielle跟進揭延誤發聲原因

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR的合約官司纏鬥11個月，前者在上個月底的一審中被宣判敗訴。NewJeans原本還表示要繼續上訴，然而成員諧潾、惠仁在12日先行宣布回歸ADOR，稍早，其他三名成員也表態。

▲NewJeans宣布全員回歸ADOR。（圖／翻攝自IG／newjeans_official）

玟池、Hanni與Danielle在12日宣布：「我們經過慎重討論後，決定回歸ADOR。」對於比諧潾、惠仁晚一步才發聲，三人表示，因為有一名成員目前在南極，消息傳達稍有延誤，並補充說：「由於ADOR方面尚未回覆，我們不得不先行單獨表明立場。」而ADOR對此則謹慎回應：「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性。」

▲ADOR表示仍在確認其他三人的立場真實性。（圖／翻攝自IG／newjeans_official）

此前，ADOR公開聲明諧潾和惠仁將繼續與公司合作，「兩位成員與家人一同深思熟慮，並經過與ADOR充分的討論後，作出了尊重法院判決並遵守專屬合約的決定。」ADOR也表示將會全力支持兩名成員的演藝活動，「懇請粉絲們給予溫暖的支持，並鄭重拜託大家節制對成員的臆測。」