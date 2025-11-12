等了15年...浪花兄弟終於回來了！　周杰倫超暖現身打氣

記者蔡琛儀／台北報導

睽違15年，男團浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）9日在武漢春浪20周年音樂節重磅合體，一登場瞬間掀起全場尖叫。開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，全場立刻大合唱，兩人激動喊：「這一刻我們等了十五年！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」

▲浪花兄弟由Darren邱凱偉、楊常青組成。（圖／杰威爾提供）

兩人不僅音樂重聚，造型也暗藏巧思，穿上英倫品牌ALLSAINTS皮外套並個字親手繪製專屬款，以「浪花」為主題創作，Darren以抽象筆觸描繪海浪能量，象徵浪花精神不滅；常青則以線條勾勒日月星辰，展現友情延續，Darren說：「每一道線條都代表我們十五年的心路歷程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Darren還化身造型總監，幫楊常青搭配黑色洞洞裝、塗鞋改飾品，笑說：「他太害羞了，這次我要幫他解放一下！」楊常青害羞回：「原本以為撐不起來，結果上台還蠻自在的。」Darren更特製「浪人頭飾」，演出前視訊給兒子Travis看，Travis童言脫口：「爸爸為什麼把公雞放頭上？」讓眾人笑翻。

▲▼浪花兄弟暌違15年合體演出。（圖／杰威爾提供）

浪花兄弟雖久未同台，默契依舊十足，兩人最後獻唱天王周杰倫組曲〈晴天〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉致敬恩師兼好友，Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」周杰倫雖未能親臨現場，仍特別錄製影片替兩人開場加油，影片一播放，全場驚呼連連。他們未來也激將話持續創作與演出，「這次浪花再起，我們不會讓浪退太久！」