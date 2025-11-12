跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

▲王子（左圖）和席惟倫（右圖）曾悄悄在社群上po出放閃照。（翻攝自王子、席惟倫IG）



圖文／鏡週刊

究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實2月時有遊客目擊，王子、席惟倫、毛弟及另一名女性友人，同遊日本新潟縣的苗場王子大飯店滑雪。根據轉述的情報，王子和席惟倫的互動就宛如情侶，加上毛弟和女友人，4人互動形同兩對情侶約會。哪知等到3月底，王子和粿粿去了一趟美國後，完全豬羊變色。除了粿粿外遇，王子也變心了，回國之後就在4月間甩了席惟倫。

▲今年2月有遊客目擊王子（右）、席惟倫（左）同遊日本，互動宛如情侶。（翻攝自王子邱勝翊IG）



尤其尷尬的是，王子和粿粿從美國返台後，王子就以品牌大使的身分出席內衣品牌華歌爾的活動，當時主持人就是粿粿，據悉粿粿的主持工作，也是王子以品牌大使的身分指定，2人於公於私都緊密結合、互利共生。關於「華歌爾」的活動，另有旁支內幕，就是席惟倫竟然成為王子、粿粿、范姜彥豐這場三角風暴中的隱形受害者，吃了不少悶虧。

▲《全明星》的隊員王品澔（右2）、胡釋安（左3）等人也都捲入了這次粿王戀中。（翻攝自邱宇辰IG）



相關人士向本刊爆料，其實席惟倫至今都還是華歌爾的大使，而且該品牌的工作機會也是席惟倫介紹給王子的。只是如前所述，王子卻明目張膽地將前女友的商業資源，餵養給自己陷入的不倫對象粿粿。不過華歌爾也在醜聞爆發後，火速切割，聲明王子只是單次行銷活動的合作，而且合約期滿後，沒有後續的計畫。席惟倫也在范姜彥豐痛訴妻子出軌的貼文上按讚，安靜地表達自己的心聲。



更多鏡週刊報導

粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！ 粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了

粿粿搬錢救王子2／從被抓包到爆料話題燒不停！ 粿粿親回應近況這樣說