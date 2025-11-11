台劇6大男神進監獄「遵守4不守則」　施名帥肚子傷疤致敬《角頭》

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》即將於11月15日起正式上線，今（11）日主演劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太與監製兼演員楊祐寧一同出席開播記者會，分享拍攝的秘辛。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥主演。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧飾演黑道大哥「吉娃娃」，他透露原本的綽號，在過審時發現真有這個綽號的囚犯越獄成功過，因此選擇更改，坦言「吉娃娃因為外表可愛、神經質又愛亂叫」，與角色形象頗為貼切。

▲《監所男子囚生記》楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

此次，楊祐寧既是主演又擔綱監製，被問到誰是片場最不受控的人，他自招自己就是最不受控的那一位，實在沒有資格管人，笑說「在現場只負責讓大家開心，但大家是很認真在拍戲，也很認真的在想怎麼瞎鬧。」

▲《監所男子囚生記》劉以豪。（圖／記者周宸亘攝）

《監所男子囚生記》多數場景在台灣各大監所實地拍攝，不過拍攝時劇組並不會與受刑人接觸，是保護自己、也是保護囚犯心情不受外界過多刺激，同時不能喧嘩、奔跑、不能說再見。張軒睿回憶，監獄管控嚴謹，走三道門、手機不能帶，壓迫感強烈，就連廁所都得一起去上，避免來回進出太多次。

▲《監所男子囚生記》張軒睿。（圖／記者周宸亘攝）

另外，施名帥可謂「更生人」專業戶，從《自由人》、《刺蝟男孩》、《角頭》、《愛作歹》到現在的《監所男子囚生記》，角色都與囚犯有關，被笑虧是最了解監獄文化的演員。特別的是，此次《監所男子囚生記》中，他飾演的監所主任有個「割盲腸」的手術疤痕，原來是致敬《角頭》中阿猛一角。

▲《監所男子囚生記》施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥主演。（圖／記者周宸亘攝）