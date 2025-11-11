ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

短劇《還珠》被嫌「小燕子眼睛不夠大」
鳳凰減弱「周四清晨從台東出海」
薔薔獨旅「早到登機口」卻沒趕上飛機
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 王品澔 粿粿 黃明志 謝侑芯 劉真 辛龍 孫情

台劇6大男神進監獄「遵守4不守則」　施名帥肚子傷疤致敬《角頭》

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》即將於11月15日起正式上線，今（11）日主演劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太與監製兼演員楊祐寧一同出席開播記者會，分享拍攝的秘辛。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥主演。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧飾演黑道大哥「吉娃娃」，他透露原本的綽號，在過審時發現真有這個綽號的囚犯越獄成功過，因此選擇更改，坦言「吉娃娃因為外表可愛、神經質又愛亂叫」，與角色形象頗為貼切。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲《監所男子囚生記》楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

此次，楊祐寧既是主演又擔綱監製，被問到誰是片場最不受控的人，他自招自己就是最不受控的那一位，實在沒有資格管人，笑說「在現場只負責讓大家開心，但大家是很認真在拍戲，也很認真的在想怎麼瞎鬧。」

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-劉以豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲《監所男子囚生記》劉以豪。（圖／記者周宸亘攝）

《監所男子囚生記》多數場景在台灣各大監所實地拍攝，不過拍攝時劇組並不會與受刑人接觸，是保護自己、也是保護囚犯心情不受外界過多刺激，同時不能喧嘩、奔跑、不能說再見。張軒睿回憶，監獄管控嚴謹，走三道門、手機不能帶，壓迫感強烈，就連廁所都得一起去上，避免來回進出太多次。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-張軒睿。（圖／記者周宸亘攝）

▲《監所男子囚生記》張軒睿。（圖／記者周宸亘攝）

另外，施名帥可謂「更生人」專業戶，從《自由人》、《刺蝟男孩》、《角頭》、《愛作歹》到現在的《監所男子囚生記》，角色都與囚犯有關，被笑虧是最了解監獄文化的演員。特別的是，此次《監所男子囚生記》中，他飾演的監所主任有個「割盲腸」的手術疤痕，原來是致敬《角頭》中阿猛一角。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲《監所男子囚生記》施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《監所男子囚生記》開播記者會-楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲《監所男子囚生記》由楊祐寧、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥主演。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

監所男子囚生記楊祐寧劉以豪陳澤耀施名帥張軒睿邱以太

推薦閱讀

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

14小時前

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

13小時前

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

14小時前

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

2小時前

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

11/10 20:28

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

11/10 15:11

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

11/10 15:15

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

11/10 20:00

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

11/9 20:35

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

9小時前

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

14小時前

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

13小時前

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS
泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看更多

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前0

魔術大師劉謙1年半前確診肺腺癌　完成2年巡迴鬆口曝近況

59分鐘前0

台劇6大男神進監獄「遵守4不守則」　施名帥肚子傷疤致敬《角頭》

1小時前0

昔靠買醉麻痺自己　FRαNKIE阿法新作曝心路歷程

1小時前61

八點檔女神當眾剃光頭「歌仔戲天后下第一刀」　53歲方馨揭敬業原因

2小時前11

《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！　他哀求：讓我回到原本位置

2小時前0

白安開唱「台下一半都是I人」　鬆口「開發開朗」秘訣

2小時前1548

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

2小時前10

《96分鐘》、《鬼家人》幕後花絮曝光！ 　「拍台北」特展揭密破百片場景

2小時前10

乘客機上身體不適　他緊急出手救人...身分曝竟是「天團主唱」！

3小時前0

《自殺通告》老師看完淚崩！林予晞衝去安慰　她尷尬吐真言「我想抱劉敬」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴
    14小時前7853
  2. 簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現
    13小時前4224
  3. 專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了
    14小時前4429
  4. 快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲
    2小時前2447
  5. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    11/10 20:2810617
  6. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    11/10 15:115632
  7. 81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了
    11/10 15:15
  8. 劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應
    11/10 20:00169
  9. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    11/9 20:35101
  10. 快訊／簡廷芮老公護妻發聲！
    9小時前1837
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合