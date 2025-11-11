ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

短劇《還珠》被嫌「小燕子眼睛不夠大」
鳳凰減弱「周四清晨從台東出海」
薔薔獨旅「早到登機口」卻沒趕上飛機
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 王品澔 粿粿 黃明志 謝侑芯 劉真 辛龍 孫情

《自殺通告》老師看完淚崩！林予晞衝去安慰　她尷尬吐真言「我想抱劉敬」

記者蕭采薇／台北報導

《時代革命》金馬得主周冠威執導台灣電影《自殺通告》，首周末導演率演員連跑近30場映前映後，好口碑發酵，有不少香港影迷甚至為了力挺導演，買機票飛來台看片，讓周冠威十分感動。映後觀眾發言格外踴躍，其中有位安親班老師分享時忍不住落淚，林予晞立刻跑去擁抱她，氣氛感人沒想到抱完對方才說：「其實我想要抱的是劉敬！」引來全場爆笑。

▲《自殺通告》導演周冠威帶著演員林予晞、劉敬、張豐豪、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

▲導演周冠威（右起） 帶著演員林予晞、戴雅芝、劉敬、張豐豪一起跑QA。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》首周末登國片新片票房冠軍，口碑好評不斷，導演周冠威這次在台跑了一週宣傳，感性表示：「我在台灣收穫很多的愛！謝謝演員們跟我一起辛勞地跑QA，看到他們真誠並且花心思用不同方法回答觀眾，我知道他們深愛這部電影。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也特別感謝許多香港人搭飛機來台灣欣賞電影，「我知道遠至英國、加拿大飛來的也有，就是為了看《自殺通告》，還跟我笑稱電影票高達一萬台幣。我也特別記著一些台灣觀眾，映後分享呼籲學生、家長和老師去觀看，衷心感謝大家的支持。」

▲《自殺通告》導演周冠威帶著演員林予晞、劉敬、張豐豪、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

▲導演周冠威（左起） 揪劉敬、邵奕玫、林予晞、張豐豪玩自拍。（圖／本萃電影提供）

導演和監製林配儀周末帶林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝跑映後，片中兩小無猜CP劉敬、邵奕玫打頭陣，遇到鐵粉連買6張電影票支持，邵奕玫甚至巧遇媽媽，她笑說：「她不知道我那天會去那家戲院跑宣傳，我也不知道她是看哪天場次，一進場看到彼此都嚇到！」

▲《自殺通告》導演周冠威帶著演員林予晞、劉敬、張豐豪、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

▲何潤東（最後排中黑衣） 包場力挺《自殺通告》。（圖／本萃電影提供）

張豐豪家人也全員出動，現身何潤東的包場，身為老闆，何潤東很滿意張豐豪的表演，笑說「原本以為你很乖，原來這麼叛逆」，也有感表示：「電影很有意義，家長要來看，真的不要給小朋友這麼多壓力！」接著打趣建議導演拍續集，「下次寫一下導演組的故事，因為導演組也很常想不開，壓力很大，續集出來後，看投資方會不會對我們導演組好一點！」

▲《自殺通告》導演周冠威帶著演員林予晞、劉敬、張豐豪、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

▲《自殺通告》導演周冠威（右2起）、監製林配儀、黃迪揚、白潤音、戴雅芝、張豐豪。（圖／本萃電影提供）

電影在元智大學取景，有元智大學的學生特別衝著母校來看，映後分享自己也跟片中白潤音飾演的李恒一樣患有ADHD，高中就讀成功高中，身邊真的有同學每天想著「我要考試」，讓他格外有感。另外有位安親班老師，坦言每次學生成績不好，自己都很想幫忙，但讀書真的是天份，她也哽咽說女兒跟戴雅芝飾演的珮晴一樣，每次生日永遠都在考試，但一定會幫她好好過生日，林予晞聽完主動上前給予溫暖擁抱，沒想到下一秒對方突然坦白想要抱的是劉敬，全場笑翻，劉敬也立刻補送擁抱，氣氛溫馨又歡樂。

▲《自殺通告》導演周冠威帶著演員林予晞、劉敬、張豐豪、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

▲《自殺通告》導演周冠威（中） 帶著演員張豐豪（左起） 、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》由金馬得主周冠威執導，影帝黃秋生、林予晞領銜主演，新生代演員劉敬、張豐豪、白潤音、邵奕玫、戴雅芝及金鐘男星黃迪揚精彩共演。劇情講述學年終考前夕，一封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「七日後，將有人自殺！」以成績掛帥的高壓菁英私校，瞬間陷入恐慌。校長與老師緊急展開調查。隨著自殺倒數日逼近，匿名者的身份逐漸浮現，他的動機為何？在高壓與絕望的教育制度下，誰能扭轉這一切？電影全台熱映中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

自殺通告周冠威林予晞劉敬張豐豪白潤音戴雅芝黃迪揚

推薦閱讀

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

12小時前

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

12小時前

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

12小時前

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

11/10 15:11

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

23小時前

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

23小時前

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

11/10 15:15

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

11/9 20:35

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

7小時前

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

12小時前

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

11小時前

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS
泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看更多

【黑熊出沒闖工寮】黑熊探頭擠進工寮！村民合作誘捕

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！　他哀求：讓我回到原本位置

24分鐘前0

白安開唱「台下一半都是I人」　鬆口「開發開朗」秘訣

41分鐘前621

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

50分鐘前0

《96分鐘》、《鬼家人》幕後花絮曝光！ 　「拍台北」特展揭密破百片場景

55分鐘前10

乘客機上身體不適　他緊急出手救人...身分曝竟是「天團主唱」！

1小時前0

《自殺通告》老師看完淚崩！林予晞衝去安慰　她尷尬吐真言「我想抱劉敬」

1小時前0

陳澤耀拍戲走光…曝馬來西亞監獄「超窒息」　準爸爸收楊祐寧驚喜

1小時前0

《艾蜜莉》卡蜜兒拉扎根本不會彈琴！　苦練8個月⋯竟矇過東京交響樂團總指揮

1小時前0

死去的妹妹回來了？《侵愛家人》挑戰「最親近的恐懼感」　車禍現場來真的

1小時前0

陳意涵《陽光女子合唱團》被嫌跳太好！　孫淑媚狠吐槽：她演不出「不會跳」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴
    12小時前7852
  2. 簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現
    12小時前4224
  3. 專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了
    12小時前4429
  4. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    11/10 15:115632
  5. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    23小時前10617
  6. 劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應
    23小時前169
  7. 81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了
    11/10 15:15
  8. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    11/9 20:35101
  9. 快訊／簡廷芮老公護妻發聲！
    7小時前1836
  10. 李珠珢獲富邦悍將續約　惱人公主病神速痊癒
    12小時前3233
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合