《自殺通告》老師看完淚崩！林予晞衝去安慰　她尷尬吐真言「我想抱劉敬」

記者蕭采薇／台北報導

《時代革命》金馬得主周冠威執導台灣電影《自殺通告》，首周末導演率演員連跑近30場映前映後，好口碑發酵，有不少香港影迷甚至為了力挺導演，買機票飛來台看片，讓周冠威十分感動。映後觀眾發言格外踴躍，其中有位安親班老師分享時忍不住落淚，林予晞立刻跑去擁抱她，氣氛感人沒想到抱完對方才說：「其實我想要抱的是劉敬！」引來全場爆笑。

▲導演周冠威（右起） 帶著演員林予晞、戴雅芝、劉敬、張豐豪一起跑QA。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》首周末登國片新片票房冠軍，口碑好評不斷，導演周冠威這次在台跑了一週宣傳，感性表示：「我在台灣收穫很多的愛！謝謝演員們跟我一起辛勞地跑QA，看到他們真誠並且花心思用不同方法回答觀眾，我知道他們深愛這部電影。」

他也特別感謝許多香港人搭飛機來台灣欣賞電影，「我知道遠至英國、加拿大飛來的也有，就是為了看《自殺通告》，還跟我笑稱電影票高達一萬台幣。我也特別記著一些台灣觀眾，映後分享呼籲學生、家長和老師去觀看，衷心感謝大家的支持。」

▲導演周冠威（左起） 揪劉敬、邵奕玫、林予晞、張豐豪玩自拍。（圖／本萃電影提供）

導演和監製林配儀周末帶林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝跑映後，片中兩小無猜CP劉敬、邵奕玫打頭陣，遇到鐵粉連買6張電影票支持，邵奕玫甚至巧遇媽媽，她笑說：「她不知道我那天會去那家戲院跑宣傳，我也不知道她是看哪天場次，一進場看到彼此都嚇到！」

▲何潤東（最後排中黑衣） 包場力挺《自殺通告》。（圖／本萃電影提供）

張豐豪家人也全員出動，現身何潤東的包場，身為老闆，何潤東很滿意張豐豪的表演，笑說「原本以為你很乖，原來這麼叛逆」，也有感表示：「電影很有意義，家長要來看，真的不要給小朋友這麼多壓力！」接著打趣建議導演拍續集，「下次寫一下導演組的故事，因為導演組也很常想不開，壓力很大，續集出來後，看投資方會不會對我們導演組好一點！」

▲《自殺通告》導演周冠威（右2起）、監製林配儀、黃迪揚、白潤音、戴雅芝、張豐豪。（圖／本萃電影提供）



電影在元智大學取景，有元智大學的學生特別衝著母校來看，映後分享自己也跟片中白潤音飾演的李恒一樣患有ADHD，高中就讀成功高中，身邊真的有同學每天想著「我要考試」，讓他格外有感。另外有位安親班老師，坦言每次學生成績不好，自己都很想幫忙，但讀書真的是天份，她也哽咽說女兒跟戴雅芝飾演的珮晴一樣，每次生日永遠都在考試，但一定會幫她好好過生日，林予晞聽完主動上前給予溫暖擁抱，沒想到下一秒對方突然坦白想要抱的是劉敬，全場笑翻，劉敬也立刻補送擁抱，氣氛溫馨又歡樂。

▲《自殺通告》導演周冠威（中） 帶著演員張豐豪（左起） 、白潤音、戴雅芝、黃迪揚一起會影迷。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》由金馬得主周冠威執導，影帝黃秋生、林予晞領銜主演，新生代演員劉敬、張豐豪、白潤音、邵奕玫、戴雅芝及金鐘男星黃迪揚精彩共演。劇情講述學年終考前夕，一封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「七日後，將有人自殺！」以成績掛帥的高壓菁英私校，瞬間陷入恐慌。校長與老師緊急展開調查。隨著自殺倒數日逼近，匿名者的身份逐漸浮現，他的動機為何？在高壓與絕望的教育制度下，誰能扭轉這一切？電影全台熱映中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995