TWICE倒數一週來台開唱！　快閃店驚喜開幕...超限量周邊搶先看

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女子天團TWICE將於11月22、23日連續兩天登上高雄世運主場館開唱，也是TWICE出道十週年首次降臨高雄，門票一開賣即秒殺，再度印證TWICE無可撼動的超高人氣與驚人號召力！不僅如此，15日起將搶先在高雄驚喜祭出限定巡迴快閃店，祭出不少限量、限定商品。

▲TWICE下週在高雄巨蛋開唱，快閃店搶先登台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

TWICE自2015年出道以來，TWICE 已穩坐最具影響力與知名度的 K-POP 女子天團之一，至今已發行3張正規專輯、14張迷你專輯等，憑藉〈TT〉、〈Likey〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉等歌曲散發令人著迷的舞台魅力，更曾獲頒告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」，成為首支在北美SoFi與MetLife體育場開唱的女團、以及首位登上日本Nissan競技場演出的海外女團等。

▼TWICE高雄快閃店。（圖／Live Nation Taiwan提供）

為回饋一路支持的ONCE，特別打造巡迴快閃店，將在11月15日至11月24日於義享時尚廣場登場，不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限。