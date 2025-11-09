30歲男星私下打工巧遇劉冠廷！　親曝「前輩暖舉」端著托盤哭了

記者黃庠棻／台北報導

入選台北電影獎「非常新人」的李國強，近期在新戲《接住流星的人》再度展現細膩真摯的演技，他在劇中飾演課輔班的志工老師，與金馬影后陸小芬有非常多精彩的對手戲。

▲李國強在《接住流星的人》與陸小芬有多場對手戲。（圖／大愛電視台提供）

李國強表示「一開始聽到要跟小芬姐對戲，只想著『哇！這麼快就能遇到她！』」沒想到定裝當天，前輩主動熱情打招呼，讓他原本緊張心情瞬間消散。他也分享陸小芬在片場總是笑嘻嘻、愛分零食給大家，甚至只要演員台詞講得順，就會握手鼓勵一句「你會得獎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李國強在《接住流星的人》與陸小芬有多場對手戲。（圖／大愛電視台提供）

對此，李國強感動回憶「她給的能量真的滿到溢出來，每次重拍都像第一次一樣飽滿。」其中最讓他難忘的，是與陸小芬在課輔班告別的那場戲「她幾乎沒台詞，卻用眼神和手的力道傳遞情緒，那一刻真的像要離開一個家，被她演到全身發麻。」

▲李國強在《接住流星的人》與陸小芬有多場對手戲。（圖／大愛電視台提供）

在即將播出的《監所男子囚生記》中，李國強化身懶散卻可愛的獄警，展現喜感與反差魅力。談到再度與金馬男配施名帥合作，他笑說「主要是開心多於壓力，因為在《聽海湧》的時候就受小帥哥很多照顧。」

▲李國強在影集《監所男子囚生記》中展現喜感與反差魅力。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

兩人私下互動充滿笑料，李國強笑說「小帥哥覺得我很像張少懷，我告訴他其實很多人都說我更像黃立行，結果他逢人介紹我是黃立行，還誘導我把黃立行的元素放進角色裡！」李國強也常在片場即興加入「黃立行風格」的小動作與語氣，逗得全劇組笑成一片。

回憶《監所男子囚生記》中一場桌球比賽的戲，李國強雖然只是加油的角色，卻拍了一整天「有好多即興演出，現在回想起來還是覺得自己可以更放開一些。」他感性地說，施名帥曾在拍攝空檔走過來稱讚他「不錯啊，滿鬆的。」讓他驚喜又感動「謝謝一路上遇到的這些前輩給了我繼續往前的勇氣，也讓我越來越相信自己。」

▲李國強在影集《監所男子囚生記》中展現喜感與反差魅力。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

連續與金馬影后陸小芬、金馬男配施名帥合作，李國強學到最多、也最珍貴的，是他們對待表演的態度「他們不帶光環、不擺架子，專注完成每一場戲，這就是我心中理想的演員。」他也分享自己常在精品活動的打工現場遇見合作過的演員前輩，曾經有一次巧遇劉冠廷，兩人曾經在影集《第三佈局 塵沙惑》合作過。

▲李國強。（圖／廣達多媒體提供）

劉冠廷不只主動認出李國強，並且三度上前問候給予自己鼓勵。李國強感動表示「我當下端著托盤邊哭邊笑，覺得這一路再辛苦都值得。」他表示，接下來他將在11月上映的電影《大濛》與尚未播出的影集《成名在望》中亮相，挑戰一正一邪兩種角色。被問最想合作對象，他秒答「謝盈萱！其實我也滿常在打工場合服務盈萱姐，希望下次見面是在片場，而不是只在活動會場。」