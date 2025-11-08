南韓大咖男模金性燦35歲癌逝！曾正向喊：重生中⋯　病發2年內奪命

記者吳睿慈／綜合報導

南韓享譽國際的名模生死戰《韓國超模新秀大賽》於2010年開播，捧紅無數位大咖模特兒，其中金性燦（김성찬）2013年從時裝秀出道，並透過該節目打開知名度，2019年更站上國際級舞台，卻在7日不敵癌症去世，享年35歲。金性燦罹癌僅2年，病情惡化地極快，令粉絲悲傷不已。

▲國際級男模金性燦35歲癌逝。（圖／翻攝自金性燦IG）



金性燦的親哥哥7日證實死訊，「性燦罹癌2年，最後從我們的身邊離開了，因為沒有可以聯繫到性燦好友們的方式，所以上傳了這則文，希望大家可以給弟弟留下一些溫暖的安慰與話語。」

▲▼金性燦2年來都樂觀治療癌症，但病情不如預期，惡化地太快。（圖／翻攝自金性燦IG）



金性燦於2023年初發現非霍奇金氏淋巴瘤（非何杰金氏淋巴瘤），該腫瘤與血癌有關，他積極抗癌化療，更正向地發文表示「我不會輸」、「重生中」，尤其是今年他曾表示「就如大家所看到的一樣，我好好地恢復中，雖然晚了，但希望我們都幸福」，樂觀對抗病魔。

沒想到，病情惡化得突然，金性燦癌逝消息震撼演藝圈，他的設於首爾醫療院，8日上午10點半出殯，長眠於伊甸追思公園。