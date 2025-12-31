等了25年！古天樂率《尋秦記》原班人馬合體　香港瘋狂排片「15分鐘一場」

記者蕭采薇／綜合報導

讓影迷等了25年的經典IP《尋秦記》電影版終於來了！由天王古天樂領軍，集結林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等原班人馬，這部被視為「救市之作」的超級鉅製，香港戲院更祭出「好萊塢大片等級」的排片規模，平均每15分鐘就有一場放映，首日高達1460場，連宣萱看到時刻表都驚呼：「比公車班次還密集，太誇張了！」

▲《尋秦記》香港首映，（左起）宣萱、古天樂、林峯。（圖／華映提供）

《尋秦記》30日在香港維多利亞港舉辦盛大首映，氣勢驚人。首映會現場星光熠熠，飾演「秦王」的林峯一現身，大批粉絲竟搞笑扮成「兵馬俑」高呼「大王」，場面既熱血又逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林峯感動表示，能找回25年前的夥伴真的太難得，加上新舊世代演員加入，「這陣容真的很夢幻。」 身兼監製與主演的古天樂也透露，目前中、港、馬等地預售成績亮眼，希望能打破《破·地獄》的票房紀錄。他更在現場感性致敬已故的原著作家黃易，以及當年飾演「烏博士」的已故演員廖啟智，感謝他們成就了這部穿越經典。

▲《尋秦記》時隔25年，原班人馬以電影版回歸。（圖／華映提供）

擔任武術指導的大哥大洪金寶，罕見帶著洪天祥、洪天明、洪天照三個兒子一同現身，這也是父子四人首度在電影中合作。洪金寶幽默笑說，雖然現在年輕人又帥又厲害，「但我太強了，他們還是差我一點。」他更期待四人未來能合演動作片，「如果我們都在談情說愛，應該沒有觀眾會欣賞吧！」

▲《尋秦記》洪金寶（右2）罕見帶著洪天祥、洪天明、洪天照三個兒子一同現身。（圖／華映提供）

《尋秦記》電影版延續劇版劇情，描述因冤獄失去人生的現代人Ken（苗僑偉 飾）誓言穿越回秦代稱王，讓隱居的項少龍（古天樂 飾）與秦王（林峯 飾）不得不再次聯手。這場跨越20年的師徒恩怨與歷史危機，將於2026年1月9日在大銀幕揭曉最終結局。